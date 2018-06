TASR

Dnes o 08:15 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Skupina The Kinks nahráva po vyše 20 rokoch nový štúdiový album

Dosiaľ vydali 24 štúdiových albumov a predali vyše 50 miliónov nosičov.

Skupina The Kinks. — Foto: Facebook - The Kinks

Londýn 28. júna (TASR) - Britská rocková skupina The Kinks obnovila po vyše 20 rokoch svoju činnosť a nahráva nový štúdiový album. Oznámil to jej frontman a spevák Ray Davies, podľa ktorého boli on a ďalší dvaja členovia skupiny inšpirovaní formáciou The Rolling Stones, ktorá stále koncertuje po svete.

Davies (74), ktorý je v skupine so svojím bratom Daveom Daviesom a Mickom Avorym, pre stanicu Channel 4 News povedal: "Mám v zásobe piesne, ktoré som napísal v čase, keď bola skupina rozídená. Domnievam sa, že nastal ten správny čas (na ich nahratie)." Peter Quaife, ktorý tvoril pôvodnú zostavu, zomrel v roku 2010.

Davies dodal, že jeho brat nikdy dobre nevychádzal s Avorym, čo vyústilo do tvrdšieho hudobného prejavu.

The Kinks vznikli v londýnskej štvrti Muswell Hill v roku 1964 a stali sa vplyvnou skupinou 60. rokov. Hrali aj v nasledujúcich troch desaťročiach, rozišli sa v roku 1996. Dosiaľ vydali 24 štúdiových albumov a predali vyše 50 miliónov nosičov. K odkazu The Kinks sa hlásia skupiny ako The Clash, Blur či Oasis.