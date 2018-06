TASR

Švajčiari remizovali s Kostarikou a postúpili z druhého miesta

Kostarika sa dočkala prvých gólov i prvého bodu na prebiehajúcom šampionáte, v tabuľke ale skončila až štvrtá.

Hráč Kostariky Kendall Waston (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi úvodný gól do bránky Švajčiarska v zápase základnej E-skupiny na MS 2018 vo futbale Švajčiarsko - Kostarika v Nižnom Novgorode 27. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Nižnij Novgorod 27. júna (TASR) - Futbalisti Švajčiarska remizovali v stredajšom dueli 3. kola E-skupiny MS 2018 s Kostarikou 2:2. V tabuľke obsadili druhú priečku a v osemfinále sa v utorok 3. júla o 16.00 SELČ v Petrohrade stretnú so Švédskom. Kostarika sa dočkala prvých gólov i prvého bodu na prebiehajúcom šampionáte, v tabuľke ale skončila až štvrtá.

Kostarika mala v prvom polčase výraznejšie šance, ale skóre na štadióne v Nižnom Novgorode otvoril po polhodine hry Švajčiar Blerim Džemajli. Stredoameričania v druhom polčase vyrovnali, postaral sa o to presnou hlavičkou Kendall Waston. "Helvétov" poslal v 88. minúte opäť do vedenia striedajúci Josip Drmič, ale Bryan Ruiz v 93. minúte kopal penaltu a švajčiarskemu brankárovi Yannovi Sommerovi po odraze lopty od neho do siete pripísali vlastný gól na 2:2.

E-skupina, 3. kolo: Švajčiarsko - Kostarika 2:2 (1:0) Góly: 31. Džemajli, 88. Drmič - 56. Waston, 90.+3 Sommer (vlastný). ŽK: Lichtsteiner, Zakaria, Schär - Gamboa, Campbell, Waston. Rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.), 43.319 divákov Švajčiarsko: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Behrami (60. Zakaria), Xhaka - Shaqiri (81. Lang), Džemajli, Embolo - Gavranovič (69. Drmič) Kostarika: Navas - Gamboa (90.+3 Smith), Acosta, Gonzalez, Waston, Oviedo - Colindres (81. Wallace), Borges, Guzman (90.+1 Azofeifa), Ruiz - Campbell

Už v šiestej minúte mali Kostaričania na konte tri strelecké pokusy do priestoru bránky. Najnebezpečnejšia bola hlavička Borgesa, ktorú brankár Sommer iba s námahou vytlačil na žrď. V 10. minúte Švajčiarov opäť zachránila iba konštrukcia bránky, keď sa parádnou strelou do brvna prezentoval Colindres. Hre "Helvétov" chýbala mysšlienka, odpovedali iba nepresným pokusom Gavranoviča a hneď musel na druhej strane opäť zasahovať Sommer po delovke Ovieda. Hneď zo svojej prvej veľkej príležitosti ale Švajčiari skórovali. V 31. minúte po centri do šestnástky priťukol Embolo šikovne hlavou na voľného Džemajliho a ten halfvolejom do odkrytej bránky dostal svoj tím do vedenia - 1:0. Kostaričania už v závere polčasu útočili menej intenzívne a do kabín išli s tesným mankom.

Po prestávke najskôr zaujala Rodriguezova ďalekonosná strela nad kostarickú bránku, potom pálil Embolo z uhla iba do brankára. Kostaričania v snahe o svoj prvý zásah na šampionáte predviedli pohľadnú akciu v 55. minúte, na jej konci však Oviedo vystrelil "do nebies". O minútu neskôr sa už Stredoameričania dočkali, keď sa po rohovom kope hlavou presadil Waston. Tempo hry potom upadlo, Švajčiari mali častejšie loptu na kopačkách, ale neponáhľali sa bezhlavo do útoku a Kostaričanom už chýbali sily na výraznejšiu aktivitu a napádanie súpera. "Helvéti" mohli rozhodnúť v 78. minúte, no striedajúci Drmič trafil hlavou iba do žrde. O desať minút neskôr sa ten istý hráč už presadil gólom na 2:1. Francúzsky arbiter ešte v nadstavení prisúdil Kostarike penaltu, Ruiz ju kopol do brvna, odtiaľ putovala lopta do brankára Sommera a do siete - 2:2.

Konečná tabuľka E-skupiny: 1. Brazília 3 2 1 0 5:1 7* 2. Švajčiarsko 3 1 2 0 5:4 5* -------------------------- 3. Srbsko 3 1 0 2 2:4 3 4. Kostarika 3 0 1 3 2:5 1 *-postup do osemfinále

Hlasy po zápase:

Blerim Džemajli, strelec gólu Švajčiarska: "Mám radosť z gólu, ale nie z nášho výkonu. Ten nebol dobrý, vieme hrať oveľa lepšie. Dovolili sme súperovi príliš veľa šancí a môžeme sa poďakovať brankárovi. Môžeme byť ešte prekvapením šampionátu. Kedy, keď nie teraz?"

Vladimir Petkovič, tréner Švajčiarska: "Súpera sme postavili na nohy. Všetci vieme, že to nebol náš najlepší deň. Som ale veľmi šťastný, že sme postúpili. Teraz máme šancu v osemfinále napraviť to, čo sa nám dnes nedarilo. Niekedy trochu lietame v oblakoch, musíme zostať nohami na zemi. Môjmu tímu verím."

Oscar Ramirez, tréner Kostariky: "Bol to dnes náš posledný zápas. Škoda, že sme už nemohli postúpiť. Prvých 20-25 minút bolo z našej strane veľmi dobrých, potom sme trochu nechali hrať súpera. Ale nezaslúžili sme si prehrať, asi to je spravodlivý výsledok. Ešte neviem, či budem pokračovať na lavičke národného tímu."