TASR

Dnes o 21:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Emirátska pobočka múzea Louvre sprístupní obraz Spasiteľ sveta

Veľmi ojedinelú maľbu pripisovanú Leonardovi da Vincimu múzeum vlani zakúpilo za rekordných 450 miliónov dolárov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR /AP

Dubaj 27. júna (TASR) - Pobočka francúzskeho múzea Louvre v Abú Zabí v stredu oznámila, že v septembri predstaví svoju najdrahšiu akvizíciu - veľmi ojedinelú maľbu pripisovanú Leonardovi da Vincimu, ktorú múzeum vlani zakúpilo za rekordných 450 miliónov dolárov. Informuje o tom spravodajská stanica France 24.

Dielo s názvom "Spasiteľ sveta" - portrét Ježiša Krista z roku 1500 - bolo považované za jednu z menej než 20 malieb da Vinciho v súkromných rukách, kým sa minulý rok v novembri nedostalo do dražby aukčného domu Christie's. Za autentické ho vyhlásili iba pred šiestimi rokmi; predtým bolo považované za kópiu jedného z Da Vinciho žiakov.

"Toto majstrovské dielo bolo dlho ukryté v súkromných rukách, dnes je však naším darom pre celý svet," vyhlásil Muhammad Chalífa Mubarak, šéf cestovného ruchu Abú Zabí. Predmetné múzeum stále tají identitu kupca tohto diela, tvrdiac, že ho "získalo" ministerstvo kultúry Spojených arabských emirátov (SAE).

Americký denník The New York Times v decembri identifikoval kupca ako člena saudskej kráľovskej rodiny - princa Badra bin Abdalláha bin Muhammada Farhána. Denník The Wall Street Journal neskôr uviedol, že tento princ tak konal v mene vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána.

Saudská Arábia a SAE sú blízkymi spojencami, ktorí sa vojensky angažujú proti povstalcom v jemenskom konflikte. Zároveň vystupujú diplomaticky a ekonomicky proti Kataru, ktorý je ich význačným rivalom v Perzskom zálive.