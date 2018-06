TASR

Švajčiari sú blízko k postupu do osemfinále, Kostarika už len o česť

Zverenci trénera Gelsona Fernandesa zvládli náročný zápas so Srbskom, keď o ich výhre rozhodol v nadstavenom čase stredopoliar Xherdan Shaqiri.

Švajčiarsky futbalista Steven Zuber sa teší po strelení vyrovnávajúceho gólu na 1:1 v zápase základnej E-skupiny Brazília - Švajčiarsko na MS vo futbale v Rostove 17. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Nižnij Novgorod 27. júna (TASR) - Švajčiarsko má postup do osemfinále majstrovstiev sveta 2018 vo vlastných rukách. Vo svojom poslednom vystúpení v E-skupine sa stretne s Kostarikou, ktorá v predchádzajúcich dvoch dueloch nezískala ani bod, nestrelila ani gól a už nemá šancu postúpiť.

Zverenci trénera Gelsona Fernandesa zvládli náročný zápas so Srbskom, keď o ich výhre rozhodol v nadstavenom čase stredopoliar Xherdan Shaqiri. "Spôsob, akým sme sa vrátili do toho zápasu po inkasovanom góle, hovorí veľa o charaktere nášho mužstva. Otočili sme nepriaznivo sa vyvíjajúci duel na majstrovstvách sveta a to je niečo, čoho sme neboli v minulosti schopní," povedal Shaqiri podľa portálu fifa.com.

Švajčiari získali vo svojom úvodnom vystúpení na MS 2018 veľmi cenný bod s Brazíliou a v prípade, že "kanárici" zdolajú v paralelne hrajúcom sa stretnutí Srbsko, tak švajčiarski futbalisti postúpia do osemfinále aj keby s Kostarikou prehrali. Kouč Fernandes však chce z posledného zápasu v skupine tri body. "V Rusku sme ukázali, že sa môžeme vrátiť do zápasu napriek nepriaznivej situácii. Teraz prišiel čas, aby sme sa ujali vedenia. V konečnom dôsledku je najdôležitejším víťazstvo Švajčiarska," uviedol Fernandes.

Hrozba kartového trestu pre osemfinále visí nad štvoricou Lichtsteiner, Behrami, Shaqiri a Schär.

Obranca stredoamerického tímu Christian Gamboa očakáva náročný zápas. "Bude to pre nás veľmi ťažké, pretože Švajčiari urobia všetko pre to, aby dosiahli výsledok, ktorý potrebujú."

Kostarika sa nedokázala priblížiť k úspechu spred štyroch rokov, keď na MS v Brazílii postúpila až do štvrťfinále, v ktorom vypadla s Holandskom až po penaltovom rozstrele. "Nanešťastie sme nehrali tak dobre, ako na brazílskom šampionáte. Najväčší rozdiel bol v tom, že sme nedokázali premeniť gólové šance, do ktorých sme sa dostali," povedal podľa agentúry AP tréner "Los Ticos" Oscar Ramirez.

Zápas Švajčiarsko - Kostarika má úvodný výkop v stredu 27. júna o 20.00 SELČ na štadióne v Nižnom Novgorode. Hlavný rozhodca je Clement Turpin z Francúzska.