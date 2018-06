TASR

Dnes o 21:48 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Nemci podľahli Kórejskej republike, médiá píšu o blamáži

Ak sa Nemci nechceli spoliehať na výsledok stretnutia Mexiko - Švédsko, potrebovali k istote postupu nad Kórejskou republikou vyhrať o dva góly. Duel však absolútne nezvládli.

Na snímke juhokórejskí fanúšikovia s vlajkoui v hľadisku čakájú na začiatok zápasu základnej F-skupiny MS vo futbale Kórejská republika - Nemecko v ruskej Kazani 27. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Kazaň 27. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka neobhája titul majstrov sveta. V stredajšom dueli 3. kola F-skupiny MS 2018 senzačne prehrali s Kórejskou republikou 0:2 a v tabuľke obsadili až poslednú štvrtú priečku.

Ak sa Nemci nechceli spoliehať na výsledok stretnutia Mexiko - Švédsko, potrebovali k istote postupu nad Kórejskou republikou vyhrať o dva góly. Duel však absolútne nezvládli. V nadstavenom čase poznajúc skóre paralelného zápasu inkasovali od Kim Jong-kwona, na 2:0 pre Kórejčanov spečatil Son Hung-min, keď už Nemci hrali vabank. Zverencov trénera Joachima Löwa predbehli v tabuľke aj Kórejčania, do osemfinále postúpili prví Švédi a druhí Mexičania.

Nemci tak prvýkrát v histórii MS nepostúpili zo základnej skupiny. Tretí svetový šampionát po sebe sa stalo, že úradujúci majster sveta nepostúpil zo skupiny, predtým to zažili Taliani (2010) a Španieli (2014).

F-skupina, 3. kolo: Kórejská republika - Nemecko 2:0 (0:0) Góly: 90.+1 Kim Jong-kwon, 90.+5 Son Hung-min. ŽK: Čong U-jong, I Sung-u, Mun Son-min, Son Hung-min. Rozhodcovia: Geiger – Anderson (obaja USA), Fletcher (Kan.), 41.835 divákov. zostavy a striedania: Kórejská republika: Čche Hjon-u - I Jong, Kim Jong-kwon, Kim Jong-kwon, Hong-čchol - I Sung-u, Čong U-jong, Ki Song-jung, Mun Son-min (69. U Se-jong) - Ku Ča-čchol (56. Hwang Hi-čchan, 79. Ku U-han) Son Hung-min Nemecko: Neuer - Kimmich, Hummels, Süle, Hector (78. Brandt) - Khedira (58. Gomez), Kroos - Goretzka (63. T. Müller), Özil, Reus - Werner

Favorizovaní Nemci nemali istotu postupu a od úvodných minút sa snažili diktovať tempo. Svoju prevahu však v prvom polčase neprejavili aj v ofenzíve a vypracovali si iba minimum gólových príležitostí. Naopak, v 19. minúte si vydýchli, keď brankár Neuer síce s problémami, ale predsa len zvládol priamy kop Čong U-jonga i následný pokus o dorážku. Až v závere prvého polčasu sa Nemcom podarilo dostať súpera pod tlak. Hummels však v 41. minúte v sľubnej šanci trafil iba do brankára.

Veľká príležitosť Nemcov prišla však už dve minúty po zmene strán, ale proti hlavičke Goretzku výborne zareagoval brankár Čche Hjon-u. V úvode druhého polčasu išli do vedenia Švédi v zápase s Mexikom a Nemci akoby o tom vedeli a zvýšili aktivitu. Z pokračujúcej územnej prevahy vyplynula akcia v 68. minúte, ale striedajúci Gomez hlavičkoval iba do brankára. O desať minút mohol Nemcov šokovať Son Hung-min, prízemnú strelu z protiútoku však namieril tesne vedľa bránky. V druhom polčase pribudlo streleckých pokusov v podaní Nemcov, doplácali však na nepresnosť či unáhlenie sa. Gól nepriniesol ani prienik Kroosa so zakončením z hranice šestnástky, keď výborne zasiahol brankár Čche Hjon-u. Knokaut nemeckých nádejí na postup prišiel v nadstavenom čase. Kim Jong-kwon sa dostal k lopte po rohovom kope a zblízka prekonal Neuera. Nemecký brankár v úplnom závere podporil ofenzívu svojho tímu s cieľom dosiahnuť malý futbalový zázrak, ale Son Hung-min pridal do prázdnej bránky druhý gól ázijského tímu.

tabuľka F-skupiny: 1. Švédsko 3 2 0 1 5:2 6 2. Mexiko 3 2 0 1 3:4 6 -------------------------- 3. Kórejská rep.3 1 0 2 3:3 3 4. Nemecko 3 1 0 2 2:4 3

Hlasy (zdroj: fifa.com):

Čche Hjon-u, brankár Kórejskej rep.: "Ešte nikdy v kariére som nemal taký dokonalý zápas. Všetci sme hrali pre kórejský ľud. Po zápase sme si uvedomili, že sme síce dosiahli výborný výsledok, ale na turnaji končíme."

Joachim Löw, tréner Nemecka: "Je to veľké sklamanie. Je to ako smrtiace ticho. Momentálne je pre mňa ťažké vysvetliť, prečo sme nepostúpili. Nezaslúžili sme si, aby sme znovu vyhrali majstrovstvá sveta, nezaslúžili sme si postup medzi najlepších 16 tímov. Nášmu mužstvu v dnešnom zápase chýbala ľahkosť v hre a herný štandard, ktorý sme zvyčajne predvádzali. Takisto aj dynamika, ktorá by viedla ku gólovým príležitostiam. Tieto atribúty tam neboli, preto sme si nezaslúžili vyhrať."

Mats Hummels, obranca Nemecka: "Je veľmi ťažké nájsť slová. Verili sme až do konca, že uspejeme. Posledný zápas, v ktorom sme podali presvedčivý výkon, sme odohrali ešte na jeseň 2017. Ani dnešný taký nebol."

Šin Te-jong, tréner Kórejskej republiky: "Cítim sa skvele, ale zároveň aj trochu prázdno. Včera sme si povedali, že je asi len jedno-percentná šanca na víťazstvo a tak som povedal svojim hráčom, nech dajú do zápasu všetko svoje úsilie a povedal im, aby bojovali až do konca. Nemecko je obhajca titulu a číslo jeden v rebríčku FIFA a tak som premýšľal, aké chyby by mohol náš súper urobiť. Pravdepodobne cítili, že nás môžu zdolať. To asi asi myslel každý. Myslel som si, že práve to by sme mohli použiť ako správnu stratégiu a presne tým sme trafili klinec po hlavičke."

