Marián Balázs

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Juraj Kemka: Nie je normálne, aby v RTVS pracoval človek, ktorý to nemá v hlave v poriadku

Ako vníma súčasnú politickú situáciu, prečo sú herci hlasom spoločnosti a prečo sa odsťahoval do Rakúska? V relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom to prezradil známy slovenský herec Juraj Kemka.

BRATISLAVA 27. júna (Dobré noviny) – Na masových zhromaždeniach Za slušné Slovensko zazneli z jeho úst veľmi ostré, kritické slová. Adresoval ich súčasnej vládnej garnitúre, ktorú prirovnal ku komunistom. „Iba sa zmenili bábky. Fico odišiel a dal si tam iných ľudí, ale v podstate mám pocit, že sa nezmenilo nič,“ skonštatoval v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom herec Juraj Kemka. Dodal však, že herci, ktorí tam vystúpili s prejavom, to neurobili preto, že by boli niekým zaplatení, ale šli tam vo voľnom čase, pretože „cítia, že v krajine je niečo čudné“. Jedným z dôvodov, prečo sa herci v podobných otázkach angažujú, je podľa Kemku fakt, že herci na javisku pracujú s emóciami, veľa čítajú a vďaka tomu nevidia svet čierno-biely a túžba po slobode a normálnom svete ich často doženie k tomu, aby si napísali prejav a povedali nahlas, čo si myslia.

Kemka a ďalší jeho kolegovia sa preto pred pár dňami stretli aj s farmármi, ktorí na traktoroch podnikli protestnú jazdu z východného Slovenska do Bratislavy. Kemka ich označil za úžasných ľudí, a zdôraznil, že v tých chvíľach medzi nimi bolo cítiť sympatie. „Bolo to veľmi príjemné a ľudské,“ uviedol Kemka, ktorý však jedným dychom skritizoval predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a vvyhlásil o ňom, že nevie povedať jednu súvislú vetu: „Príde mi to nefér, keď on povie, že herci nám tu nebudú vládnuť. Ale veď herci nechcú vládnuť, to nie je pravda, chcú len poukázať na to, že sa tu deje niečo, čo je nekalé, čo je nemorálne, čo je odporné,“ objasnil pre Dobré noviny Kemka.

Neodsťahoval sa do zahraničia, iba za prvý kopec

Známy slovenský herec a zabávač sa dokonca nedávno presťahoval do Rakúska, pretože ak by sa vraj u nás niečo udialo, on bude na lepšej strane hraníc. A hoci za to zožal v médiách obrovskú vlnu kritiky, tvrdí, že to myslel jemne s „nadsázkou“ a že snáď sa nevrátia časy ostnatých drôtov. Pri tejto príležitosti si tiež spomenul na svoju príhodu týkajúcu sa slovensko-rakúskych hraníc. „Vracal som sa po natáčaní Dobre vedieť v noci domov a viezla ma dodávka, v ktorej som sedel ja a šofér. Okolo migrantov vtedy urobili ‚bu-bu-bu‘ a na hraniciach stáli slovenskí policajti, ktorí nás zastavili a začali si nás obzerať, koho vezieme. Ja som vtedy tým policajtom zakričal, že sa ponáhľam domov. A vtedy mi došlo, že toto je tá sloboda - je jedno, kam idem, idem domov. Idem domov a je jedno, na ktorej strane hraníc to je,“ uviedol Kemka.

Juraj Kemka tvrdí, že v súčasnosti hranice už nevníma. „Tá moja túžba po slobode sa od osemdesiateho deviateho ako keby naplnila v tom, že tá hranica neexistuje. To znamená, že keď idem domov, nejdem za hranicu, ale za prvý kopec,“ hovorí Kemka a dodáva, že život v Rakúsku má viaceré pozitíva.

Z kulisára hercom

Kemka v relácii prezradil aj to, ako vnímal situáciu počas komunizmu, hoci mal v novembri 1989 štrnásť rokov. „Cítil som, že žijeme niekde, kde nemám to, po čom túžim, a niekde to je,“ opísal svoje vtedajšie pocity Kemka. V strachu vraj žili aj jeho rodičia a režim dokonca ich rodinu sčasti rozdelil, pretože bratranec jeho otca emigroval, čo bolo u nich akési rodinné tabu. Vždy však obdivoval hercov, ktorí v roku 1989 či počas mečiarizmu boli v prvej línii a vystupovali proti vtedajšej vládnej garnitúre.

A hoci sa už ako malý chlapec venoval ochotníckemu divadlu, túžba byť hercom sa u neho zrodila až neskôr. V martinskom divadle pôsobil ako kulisár a dostal aj svoju prvú rolu lorda Sullivana na základe knihy Julesa Verna. Počas predstavenia povedal jednu vetu a následne zomrel nad rozčítanými novinami a v tejto polohe musel zotrvať niekoľko hodín. „Ľudia ma obdivovali,“ zaspomínal si so smiechom na svoju divadelnú premiéru.

Seriály? To nie je skutočné herectvo

Táto rola však bola pre neho schodíkom k tomu, aby sa dostal na VŠMU, odtiaľ na divadelné dosky a potom pred televízne kamery, kde uplatňuje svoj talent aj v rôznych zábavných televíznych programoch. Vyskúšal si aj hranie v seriáloch a hoci ho to baví, nepovažuje to za skutočné herectvo: „Práca na seriáloch je naozaj veľmi rýchla a na to nakrúcanie počas jedného dňa máte veľmi málo času. Cez deň sa natočí niekedy aj 12 – 13 obrazov. Nie je čas niečo vymýšľať a ísť do väčšej hĺbky v tých postavách. Musíte vedieť texty a to je celé, čo sa od vás vyžaduje,“ konštatuje trochu sklamane Kemka, no priznáva, že dnes doba nepraje hodnotnejším inscenáciám či filmom.

Kemka však poukazuje aj na to, že mnohí mladí ľudia sa dnes hlásia na herectvo len kvôli tomu, aby hrali v seriáloch. Upozorňuje však, že najprv si treba vyskúšať aj divadelný chlebík. „Aj keď sa tí ľudia majú túžbu do tých seriálov dostať, tak v tom prvom ročníku na herectve ich musí pedagóg dostať nohami na zem. Inak sa to nedá. (...) Každý sa dostane do tej fázy, že musí začať od tých poctivých divadelných dialógov a potom postupne môžu mladí ľudia začať točiť,“ odkazuje im s tým, že túžby treba mať, ale treba si aj uvedomiť, že pred kamerami to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá.

O polobláznoch v RTVS

Kemka Dobrým novinám porozprával aj o tom, ako vníma v súčasnosti extrémizmus, ruskú propagandu a konšpiračné médiá. Na paškál si zobral aj Mareka Ťapáka z RTVS, ktorý nevidí problém vyjadrovať sa pre dezinformačné médiá, a dokonca sa vyjadril, že nevidí problém napríklad niekoho z nich zamestnať: „Veľmi zle to vnímam. Ak človek, ktorý má v RTVS takú vysokú funkciu, povie, že nemá problém zamestnať nejakého poloblázna, tak s tým, samozrejme, mám problém. Treba o tom rozprávať, treba sa ho na to pýtať, ako to myslel a kam verejnoprávna televízia smeruje, lebo nie je normálne, aby v takejto inštitúcii pracoval človek, ktorý to nemá v hlave v poriadku. Je to televízia nás všetkých nás, takže ma to zaujíma,“ uzavrel Kemka narážajúc na fakt, že pre RTVS nakrátko začal pracovať konšpirátor Gustáv Murín a programovým riaditeľom telerozhlasu sa stal Marek Ťapák, ktorý krátko predtým spolupracoval so Slobodným vysielačom šíriacim konšpiračné bludy.

Viac sa dozviete z priloženého videorozhovoru.