TASR

Dnes o 15:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nemci nastúpia proti Kórejčanom aj s uzdraveným Hummelsom

Nemecký futbalista Mats Hummels, archívna snímka. — Foto: TASR/AP Photo

Moskva 27. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka nastúpia v stredajšom záverečnom vystúpení v F-skupine MS 2018 proti Kórejskej republike s cieľom zvíťaziť čo najvyšším rozdielom. Zatiaľ sú spolu so Švédskom na druhom mieste tabuľky s tromi bodmi a rovnakým skóre 2:2. V prípade remízy severanov s Mexikom by im na postup do osemfinále stačilo akékoľvek víťazstvo.

Nemci boli na pokraji prepadliska, spasil ich však gól Toniho Kroosa z 95. minúty duelu so Švédskom. "Víťazstvo gólom v závere nás pokropilo živou vodou a dodalo nám sebavedomie, no musíme ho teraz potvrdiť triumfom nad Kóreou. Ak neuspejeme a nepostúpime do osemfinále, tri body zo zápasu proti Švédom nám nebudú nič platné. Musíme podať oveľa lepší výkon ako v úvodných dvoch zápasoch na turnaji," zdôraznil stopér Mats Hummels, ktorý pre zranenie krku vynechal súboj so Švédmi.

Tréner úradujúcich majstrov sveta Joachim Löw bude musieť pred stretnutím s Kóreou pristúpiť k zmenám v zostave. Počítať nemôže so suspendovaným Jeromeom Boatengom, Senastian Rudy má zlomený nos. "Zápas proti Švédskom bol enormne náročný, viacerí hráči cítili veľkú únavu. Marco Reus dostal desať minút pred koncom kŕče. Jerome Boateng videl červenú kartu a v stredu nám s určitosťou nepomôže, o štarte Sebastiana Rudyho sa rozhodne v deň zápasu. Pozitívom je, že by mal nastúpiť Mats Hummels, ktorý je pilierom našej obrany," uviedol Löw.

Kórea po dvoch prehrách už prakticky stratila šancu na postup, proti Nemcom sa však chce vybičovať k dobrému výkonu. "Pokúsime sa potešiť našich fanúšikov. Som presvedčený, že hráči pôjdu nadoraz a opäť ukážu bojového ducha," zdôraznil tréner kórejského tímu Šin Te-jong, ktorému bude v záverečnom zápase chýbať kapitán Ki Song-jung. V dueli proti Mexiku (1:2) si privodil zranenie chodidla a pri chôdzi si musí pomáhať barlami.

Zápas Kórejská republika - Nemecko sa začne v stredu 27. júna o 16.00 SELČ v Kazani, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Američan Mark Geiger.