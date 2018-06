TASR, Dobré noviny

Inak to už nerobte: Toto je jediný správny spôsob, ako vybrať kliešťa

Viete ako správne vyberať kliešte? Zabudnite na krútenie po smere či v protismere hodinových ručičiek.

Ilustračná snímka — Foto: Adn

Bratislava 27. júna – Roky sme boli naučení kliešťa vytáčať po smere či v proti smere hodinových ručičiek. Je tomu však koniec a na tento spôsob odstránenia čiernych parazitov by sme mali zabudnúť. Prisatého kliešťa možno z tela najjednoduchšie odstrániť pinzetou čo najbližšie pri koži. Odborníci ho odporúčajú vykývať. Nie vytočiť. V druhom prípade hrozí, že nedôjde k vybratiu hlavičky. "Pri odstraňovaní kliešťa je potrebná opatrnosť, dôležité je nerozpučiť a neudusiť ho," uvádza Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Z tela treba kliešťa odstrániť čo najskôr. Nemožno si pomáhať vatou, nanášať na neho tekuté mydlo a olejové prípravky. Môže dôjsť k vyprázdneniu obsahu čriev kliešťa do rany, čím sa zvyšuje riziko nákazy ochoreniami, ktoré prenáša.

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Vyhľadajte lekára

Po vytiahnutí kliešťa treba kožu v mieste jeho prisatia vydezinfikovať prostriedkom s obsahom alkoholu alebo jódovou tinktúrou. "Ak sa ho nepodarí z tela odstrániť celého, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc," informoval ÚVZ SR. Rovnako ju treba vyhľadať aj v prípade, ak rana po vybratí kliešťa neustúpi ani po niekoľkých dňoch. Pri kontrole oblečenia a tela by sa mali ľudia sústrediť na oblasť hlavy, krku, podpazušia, pupku, slabín a nôh. U detí sa kliešť často nachádza na hlave vo vlasovej čiare a za ušami, počas prehliadky je vhodné použiť aj lupu.

Kliešte začínajú byť aktívne pri teplote od ôsmich do desiatich stupňov, ich výskyt je typický pre obdobie od apríla do októbra. Nachádzajú sa na celom Slovensku, nie všetky sú však nosičom vírusu. Nakazené sú predovšetkým tie pozdĺž brehov rieky Váh. Infikované kliešte sú nosičom kliešťovej encefalitídy či lymskej boleriózy. Najistejšia ochrana pred nimi je preto očkovanie. To však nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Pred odchodom do prírody je podľa ÚVZ SR prvoradé použiť repelent. Ľudia by si mali obliecť dlhé nohavice zapravené do ponožiek či tričká s dlhými rukávmi. Vhodné je vyhýbať sa vysokým trávam a kríkom, kde sa kliešte združujú najviac.