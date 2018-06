Dominika Dobrocká

Druhá šanca na život: Emotívne video ženy, ktorá sa po prvý raz nadýchla novými pľúcami

Po diagnostike vážneho ochorenia prišla o pľúca. Vďaka darcovi sa opäť sama nadýchla.

27. júna - Zabudli ste žiť a tešiť sa zo skutočnej krásy života? Sú medzi nami ľudia, ktorí by dali všetko za to, aby si bytie mohli užívať plnými dúškami. Príbeh Jennifer Jonesovej všetkým pripomenie, čo je naozaj dôležité. Keď sa jej v 30-tich rokoch narodil synček, lekári jej diagnostikovali cystickú fibrózu. Ochorenie postihuje niekoľko orgánov a neobchádza ani pľúca, ktoré sú zahltené hustým viskóznym hlienom. Ten automaticky sťažuje dýchanie a môže spôsobiť nezvrátiteľný stav. To postretlo aj Jennifer.

V októbri roku 2016 musela byť hospitalizovaná a potrebovala nepretržitý prísun kyslíka. Jej zdravotný stav sa neustále zhoršoval a bola zaradená do zoznamu čakateľov na transplantáciu. V momente, ako sa našiel darca, Jennifer na tom bola veľmi zle. Jej pľúca fungovali už len na 10%. Bolo preto neuveriteľné, keď sa minulý rok v októbri podrobila transplantácia a bojovníčka sa mohla konečne opäť nadýchnuť vďaka novým pľúcam.

Osudná chvíľka, kedy sa Jennifer prvýkrát nadýchla, bola zachytená na video a začala vo veľkom kolovať po internete. Zverejnil ho jej snúbenec Rob Ronnenberg, ktorý veril, že sa rozšíri a ľudia si vďaka týmto chvíľam uvedomia dôležitosť darcovstva. Množstvo ľudí prvý Jenniferin nádych okomentovalo. Našli sa aj takí, ktorí boli pred rokmi na jej mieste. „Cítil som chlad a bol som v šoku. V pľúcach som pocítil vlhkosť a dotýkali sa mojej hrudnej steny zvnútra. Začal som plakať. Vlastne plakali všetci s výnimkou lekára, ktorý bol privolaný k vážnemu prípadu,“ znela jedna z reakcií. Pohľad na Jennifer je krásny a silný.