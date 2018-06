DLHO TAM NEVYDRŽAL: Tréner ženskej reprezentácie SR Hucko skončil

TASR

Hucko na poste absolvoval dva kvalifikačné zápasy o MS 2019, oba jeho zverenkyne tesne prehrali, najskôr v Írsku 1:2 a potom aj v Holandsku 0:1.

Na snímke tréner Ivan Hucko. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 27. júna (TASR) - Tréner slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie Ivan Hucko skončil vo svojej funkcii. Informoval o tom v stredu oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Hucko na poste absolvoval dva kvalifikačné zápasy o MS 2019, oba jeho zverenkyne tesne prehrali, najskôr v Írsku 1:2 a potom aj v Holandsku 0:1. Koučom ženského A-tímu sa stal vo februári 2018, keď vystriedal Zsolta Pakuszu. "Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli ukončiť spoluprácu. Ďakujeme mu za odvedenú prácu a želáme veľa šťastie v ďalšej. Nového trénera na uvoľnené miesto sa budeme snažiť nájsť čo najskôr," povedal pre www.futbalsfz.sk riaditeľ technického úseku SFZ Ján Greguš. Najbližšie sa slovenské reprezentantky stretnutú na konci letných prázdnin, keď ich 31. augusta v Senci čaká kvalifikačné stretnutie proti Nórkam.

Hucko by mal v trénerskej kariére pokračovať v zahraničí. "Veľmi pekne ďakujem za možnosť pracovať pri reprezentácii a zároveň tiež ďakujem ľuďom na zväze za to, že pochopili moju situáciu. Pri družstve sa mi pracovalo veľmi dobre, dievčatá sa snažili do bodky plniť, čo sme im naplánovali. Výkony v oboch dueloch boli v celku dobré, aj keď sme ich prehrali. Aj realizačný tím bol na vysokej úrovni. Naozaj, sa nemám na čo sťažovať," povedal Hucko.