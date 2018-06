Slovákov čakajú boje o miestenky na ME v 3x3 basketbale

TASR

SBA urobila v aktuálnom roku výrazný krok vpred v propagácii 3x3 basketbalu. Hnacím motorom týchto udalostí je aj zaradenie tohto športu do programu letných olympijských hier 2020 v Tokiu.

Bratislava 27. júna (TASR) - Počas záverečného júnového víkendu čakajú na slovenskú mužskú a ženskú reprezentáciu v 3x3 basketbale kvalifikačné turnaje o účasť na majstrovstvách Európy (14. – 16. septembra, Bukurešť/Rum.). Vedenie "trojkovej" sekcie Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) verí, že oba tímy si vybojujú účasť na tomto podujatí.

SBA urobila v aktuálnom roku výrazný krok vpred v propagácii 3x3 basketbalu. Hnacím motorom týchto udalostí je aj zaradenie tohto športu do programu letných olympijských hier 2020 v Tokiu. Významným krokom bolo spojenie sa s českou a poľskou stranou, na základe ktorej vznikla tento rok nadnárodná 3x3 Central Europe Tour (CET) 2018. Tá má celkovo 19 podujatí, z toho šesť na Slovensku, deväť v Česku a štyri v Poľsku. Lákadlom pre jednotlivé tímy boli nielen zaujímavé prize money, ale na finálovom podujatí v Prahe (21. – 22. júla) sa hrá aj o miestenku na prestížnu World Tour.

"Je to najdynamickejšie sa rozvíjajúci kolektívny šport. Malé krajiny pochopili, že cesta na vrcholné podujatie a olympiádu vedie práve cez 3x3 basketbal. Začali teda tomu venovať peniaze, kvalitných a kvalifikovaných ľudí," prezradil manažér 3x3 basketbalu SBA Marek Adamčík.

Slovenské celky sa v medzinárodnej konfrontácii na 3x3 Central Europe Tour 2018 nestratili, čo dáva prísľub k dobrým výsledkom na kvalifikačných turnajoch. "Družstvá, ktoré sa 3x3 basketbalu venujú naplno, hrali v rámci Central Europe Tour 2018 veľmi dôležitú úlohu. Boli nositeľom kvality, čo sa pevne verím, prejaví aj vo finále v Prahe, kde sa bojuje o účasť na World Tour," ohliadol sa Adamčík za doterajšími podujatiami CET.

Základ mužskej reprezentácie tvoria hráči z troch tímov – Letný Vánok, Meferes Prievidza a Energy Team. Z prvého menovaného sa do výberu dostal Jaroslav Ciho, druhý celok zastupuje Adam Antoni a z aktuálne najlepšieho slovenského 3x3 tímu dopĺňajú družstvo Ondrej Haviar a Michal Podhorský. "Poznáme prostredie, ja a Michal Podhorský sme tam boli aj minulý rok, vtedy nám nevyšla kvalifikácia. Tento rok to chceme napraviť, ideme trochu v inom zložení. Cieľ je jasný, štyria z dvanástich postupujú. Chceme postúpiť zo skupiny, z trojčlennej postupujú dvaja. Dostať sa teda do štvrťfinále, to bude potom najdôležitejší zápas. To bude hlavná priorita. Pripravujeme sa na to od pondelka v Bratislave, máme spoločné tréningy s reprezentačným výberom chlapcov do 18 rokov. Dolaďujeme taktiku, keďže mnoho priestoru na to nebolo, aby sme si spolu zahrali. Verím, že sa v nedeľu budeme vracať s úsmevom na tvári," povedal kapitán mužského výberu Ondrej Haviar. Na túto štvoricu čaká kvalifikačný turnaj vo francúzskom Poitiers (29. – 30. júna). V C-skupine budú ich súpermi severské krajiny Estónsko a Dánsko. Podujatia sa zúčastní dvanásť reprezentačných celkov, miestenku si vybojujú štyri najlepšie.

Gro ženského tímu tvoria zástupkyne najúspešnejšieho kolektívu – Vydýchané z lavičky. Dvojica Alexandra Riecka a Pavla Bertovičová je už dlhšiu dobu súčasťou tohto tímu, nedávno sa k ním pridala aj Alexandra Hašková. Tento celok dopĺňa skúsená zástupkyňa "päťkového" basketbalu Romana Vyňuchalová. Spolu vyhrali v tejto sezóne podujatie v Handlovej a s drobnou zmenou v zostave aj v Jihlave. "Musím sa priznať, tým že je to pre mňa niečo nové, tak som sa s týmito tímami ešte nestretla. Pozerala som si, aké typy hráčok majú, niektoré zápasy som videla. Pokiaľ tam však neprídeme a nevyskúšame si to, tak je ťažké predpokladať, akým spôsobom to dopadne. Sústredila by som sa určite na Švajčiarky a Izraelčanky, tie majú síce maličký tím, ale všetky ostatné družstvá sú oveľa vyššie od nás. Uvidíme, ako sa s tým popasujeme," uviedla pred turnajom Vyňuchalová. Ženský výber čaká turnaj v rumunskej Konstance (29. – 30. júna). Žreb ich vylosoval do A-skupiny, kde si postupne zmerajú sily s Holandskom, Švajčiarskom, Izraelom a Litvou. V Rumunsku sa predstaví deväť tímov, tri najlepšie získajú miestenku na európsky šampionát.

K tvorbe a cieľom tímu sa vyjadril aj manažér 3x3 basketbalu SBA: "Výber mužskej a ženskej reprezentácie mala na starosť 3x3 komisia. Snažili sme sa vyberať typologicky vyhovujúcich hráčov a hráčky. Žiaľ, zdravotné problémy pozmenili zostavu mužskej reprezentácie, ale pevne veríme, že chalani, ktorí idú na kvalifikáciu, spĺňajú tie najvyššie výkonnostné kritériá. Ciele musíme mať vždy len tie najvyššie. Aj keď to nebude ľahké, tak cieľom reprezentácií je postup na majstrovstvá Európy."

Okrem toho budú na začiatku augusta v akcii aj reprezentačné výbery dievčat a chlapcov do 18 rokov. Na tie čaká turnaj v talianskom Bari (3. – 4. augusta). Finálny výber dievčat sa zatiaľ formuje. "Družstvo absolvovalo trojdňový kemp, kde sa stretlo osem z nich zo širšieho výberu. Absolvovali tri tréningové jednotky a v posledný deň sme vytvorili dve družstvá, ktoré odohrali zápasy na CET v Seredi. V Seredi sme sa konfrontovali v ženskej kategórii a často nebol vidieť ani vekový rozdiel, či nedostatok skúseností. Jedno družstvo dokonca zakončilo turnaj zápasom o 3. miesto s výberom Rakúska, kde len tesne podľahli tomuto celku. Ešte 30. júna sa štyri dievčatá zúčastnia zastávky CET v českých Poděbradech. Po tomto víkende už musíme registrovať štyri hráčky, ktoré pôjdu na kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy," prezradil detaily tréner tohto výberu Richard Kamenský.

Ani táto reprezentácia sa netají ambíciou postúpiť a konfrontovať sa s európskou špičkou, čo jasne naznačujú aj slová Kamenského: "Cieľ je vždy jasný - postup na majstrovstvá Európy. Z troch sezón sme na ME už raz postúpili, ďalší rok nám postup ušiel len o vlások a minulý rok nám zápasy v skupine nevyšli vôbec. Motivácia je túto sezónu veľmi veľká, bolo by skvelé zopakovať skvelé výkony na kvalifikačnom turnaji. Mohla by sa zopakovať história a pomôže nám miesto konania kvalifikácie, keďže sme si postup na ME vybojovali práve v Taliansku."

Okrem týchto aktivít sa premiérovo sformoval aj reprezentačný výber žien do 23 rokov. Na ten síce nečaká v tomto roku oficiálna akcia pod hlavičkou FIBA, ale členky získavajú skúsenosti na turnajoch. Do užšieho výberu sa dostala Alexandra Hašková, Michaela Sedláčková, Dominika Drobná a Monika Krajčovičová.