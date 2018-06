Na chirurgii v Partizánskom bude len jednodňová starostlivosť

TASR

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Partizánske 27. júna (TASR) - Chirurgické lôžkové oddelenie v partizánskej nemocnici od júla končí. Nemocnica bude v rámci tohto odboru zabezpečovať po novom len jednodňovú starostlivosť.

"Zmena prevádzky chirurgie v nemocnici v Partizánskom je spôsobená akútnym nedostatkom chirurgov, ktorých sa nám nepodarilo dostať do nemocnice ani z okolitých nemocníc, ani z iných zdrojov, nezískali sme ani absolventov. Takže sme nútení, nakoľko sme zostali s troma chirurgmi, zmeniť túto prevádzku do jednodňového režimu," uviedol námestník liečebno-preventívnej starostlivosti (LPS) nemocnice Gabriel Krbúšik.

Zmena sa dotkne i tamojšej intenzívnej starostlivosti. "Intenzívna starostlivosť je vrchol lôžkovej starostlivosti, keďže nebude lôžkové oddelenie, nebude ani intenzívna lôžková chirurgická starostlivosť," podotkol námestník LPS.

S tým podľa neho súvisí aj systém pohotovostných služieb, keďže na chirurgii nebude možné prijať akútneho pacienta, ústavná pohotovostná služba bude len v pracovné dni do 22. h, počas víkendov a sviatkov bude nemocnica bez chirurga. "Budeme odkázaní na konziliárnu spoluprácu s okolitými zdravotníckymi zariadeniami. Bude to dosť prevratná zmena, pretože v súčasnom období, počas víkendov a sviatkov, sa na chirurgickú ústavnú pohotovosť dostavilo 40 až 50 ľudí. Čo sa týka ľudí so závažnejšími úrazmi a pacientov, ktorých by mali prijať na chirurgické oddelenie, týchto nám záchranky nebudú voziť," ozrejmil Krbúšik.

Na oddelení bude nemocnica využívať dve alebo tri izby, na ktorých budú pacienti objednaní na plánované operačné výkony v rámci jednodňovej starostlivosti. Spektrum výkonov bude podľa katalógu, ktorý je zazmluvnený v jednotlivých zdravotných poisťovniach. "Vzhľadom na to, že sa neustále zvyšuje tlak na interné lôžka a lôžka oddelenia dlhodobo chorých, jednu stranu chirurgického oddelenia sme sa rozhodli využiť na túto starostlivosť. Bude tam vytvorených 20 lôžok," doplnil námestník LPS partizánskej nemocnice.

Či je transformácia chirurgie v nemocnici definitívna, Krbúšik odhadnúť nevedel. "Ťažko povedať, my všetci by sme to radi držali v inom režime, mali nemocnicu, ktorá by riešila aj akútne stavy, ale z toho pohľadu súčasnosti a tam, kde sa teraz nachádzame, sa to nedá. Nejakú slabú nádej živíme všetci, ale ak mám pravdu povedať, veľmi tomu neveríme," dodal.

Lôžková a pohotovostná činnosť na ostatných oddeleniach bude fungovať ako doposiaľ. Zmena na chirurgii si nevyžiadala prepustenie zamestnancov.

Nemocnicu so spádovou oblasťou asi 55.000 obyvateľov, ktorá je v majetku mesta, samospráva prenajala na 20 rokov Svetu zdravia v roku 2011.