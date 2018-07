Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Po smrti dcéry otec upratoval jej izbu. Za zrkadlom objavil skrytý odkaz, ktorý mu zlomil srdce

Bojovala zo všetkých síl, no zákerná choroba bola silnejšia. Svojim blízkym zanechala dojímavý list.

— Foto: Repro foto Daily Mail

LEICESTER 1. júla - Život je krásny, no vie zasadiť tie najtvrdšie rany. Ľudia tvrdia, že nie je spravodlivý. Občas to tak môže vyzerať. Najmä, ak sa človek dozvie, že on sám alebo jeho blízky trpí smrteľným ochorením. Rodičia Atheny Orchardovej o tom vedia svoje. Ich dcéra bola šťastná, tešila sa zo života, milovala šport a bola bezproblémovou študentkou. Okrem toho pomáhala so starostlivosťou o svojich 9-tich súrodencov. Všetko vyzeralo dokonale do momentu, kedy si 12-ročné dievča len pár dní pred Vianocami všimlo niečo nezvyčajné. Na hlave si nahmatala hrče. Ani jej nenapadlo, že by mohlo ísť o niečo vážne, a tak išla životom ďalej. Keď však jedného dňa omdlela, lekári rodičom oznámili strašnú správu. Athenina diagnóza znela: „rakovina kostí“.

Foto: Repro foto Daily Mail

Koho by takáto správa neranila a nešokovala? Asi nikto taký neexistuje. Athena sa podrobila 7-hodinovej operácii, pri ktorej jej lekári odstránili nádor z chrbtice. Nasledovala silná liečba chemoterapiou. Dievča plné energie sa v priebehu krátkej doby zmenilo na slabú a nevládnu osôbku. „Vždy bola plná optimizmu a hovorila, aby som neplakala. Vedeli sme, že rakovina je vo veľmi pokročilom štádiu. Bojovala tak dlho, ako to išlo,“ spomína na svoju bojovníčku mamička Caroline. Athena, žiaľ, bola slabšia ako zákerná choroba, a tak krátko po svojich 13. narodeninách poslednýkrát vydýchla.

Iba pár dní po smrti vlastnej dcéry sa zarmútený otec Dean rozhodol spraviť poriadok v jej izbe a zbaliť všetky veci. Nevynechal ani zrkadlo visiace na stene. V momente po zložení našiel na zadnej strane Atheninou rukou napísaný list. „Nemohol som tomu uveriť. Zrútil som sa. Začal som tie slová čítať, no musel som prestať. Bolo toho na mňa veľa,“ priznal zničený otec. Podľa jeho vyjadrenia išlo o slová plné lásky, pokory a múdrosti, ktoré jeho dcéra v sebe nosila. „Šťastie záleží len na nás. Možno nejde o šťastný koniec, ale o samotný príbeh. Životným cieľom je život plný cieľov. Ďakujem za to, že ste,“ zneli slová, ktoré silného otca zlomili.

Foto: Repro foto Daily Mail

Athena však vo svojich silných vyjadreniach pokračovala. Nikto nemôže poprieť, že bola plná radosti a lásky. Milovala svoju rodinu, no najmä milovala život ako taký. „Láska je ako sklo, vyzerá krásne, ale je veľmi krehká. Každý jeden deň je výnimočný, tak si ho užívaj. Zajtra už môžeš zomrieť, preto si užívaj každý deň. Život je zlý len vtedy, ak si ho tak zariadiš. Láska je vzácna, život je zvláštny, nič netrvá večne a ľudia sa menia. Život pre každého znamená hru, láska je jediná odmena.“ Je až neuveriteľné, ako čerstvo 13-ročné dievča vnímalo svet a jeho podstatu. Mnohí dospelí si totiž nedokážu uvedomiť tú krehkosť a výnimočnosť okamihu.

Lásku vnímalo dievčatko ako niečo výnimočné a nie samozrejmé. Verila, že aj ju si tá pravá raz nájde a ona jej otvorí svoje srdce dokorán. „V láske sa nejedná o to, s kým môžeš stráviť budúcnosť, ale bez koho by si nemohol žiť. Neexistuje žiadny dôvod k plaču, pretože ja viem, že ty budeš vedľa mňa.“ To, kde Athena nabrala silu na tak nádherné slová, sa už nedozvie nik. Podľa rodičov však rada písala a za jej posledné slová sú vďační. „Keď čítame list od nej, máme pocit, že je tu s nami,“ zhodli sa obaja.