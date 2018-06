TASR

Tréner Dánska po nude v Moskve: Bolo by hlúpe otvoriť to

S blížiacim sa koncom nezáživného zápasu medzi Dánskom a Francúzskom sa z tribún čoraz intenzívnejšie ozýval piskot na adresu aktérov na ploche.

Dánski hráči a tréner Age Hareide (druhý sprava) tlieskajú po remíze na konci zápasu základnej C-skupiny na MS 2018 vo futbale Dánsko - Francúzsko v Moskve 26. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 27. júna (TASR) - Prvá bezgólová remíza na futbalových MS v Rusku sa zrodila v utorňajšom súboji Francúzov s Dánmi v Moskve. "Les Bleus" mali už pred ním postup z C-skupiny do osemfinále istý, Dáni na istotu účasti vo vyraďovačke potrebovali bod a tak to aj na ihrisku vyzeralo. S blížiacim sa koncom nezáživného zápasu sa z tribún čoraz intenzívnejšie ozýval piskot na adresu aktérov na ploche.

Francúzi postúpili medzi elitnú šestnástku z prvého miesta, nerozhodný výsledok zároveň posunul do osemfinále aj Dánov. Vicemajstri Európy narazia vo vyraďovacej časti v sobotu o 16.00 SELČ na druhý tím Argentínu, Dánov čaká v nedeľu o 20.00 chorvátsky víťaz "déčka".

V moskovských Lužnikách bolo na tribúne 78.011 divákov. Tí síce ani zďaleka nevideli podobnú frašku ako bola pamätná "Hanba v Gijone" v roku 1982 medzi Nemeckom a Rakúskom, ale futbal im ukázal v utorok tú škaredšiu tvár. "Takýto futbal nikto nepotrebuje. Je mi ľúto fanúšikov," povedal pre Sport-Ekspress šéf organizačného výboru turnaja Arkadij Dvorkovič.

Hlavní tréneri zhodnotili súboj, v ktorom nikto nič neriskoval, pragmaticky. "Vedeli sme, že na postup potrebujeme získať bod. Hrali sme proti jednému z najlepších tímov v protiútokoch, takže by bolo hlúpe, aby sme to otvorili a bezhlavo útočili. S výsledkom 0:0 sme veľmi spokojní. Za uplynulých 16 rokov sme mali asi najťažšiu skupinu na vrcholnom podujatí. Museli sme čeliť rôznym štýlom hry. Dnes to bol disciplinovaný výkon našich hráčov, ktorí veľa obetovali, aby sa dostali do ďalšej fázy," citoval web fifa.com nórskeho kouča Dánov Ageho Hareideho.

"Nebol to zaujímavý zápas. My sme nechceli riskovať a výsledok bol pre všetkých OK. Dosiahli sme náš cieľ, pričom najdôležitejšie je, že sme vyhrali skupinu," citovala agentúra DPA trénera Francúzov Didiera Deschampsa, ktorý dodal: "Urobil som šesť zmien, nechcel som riskovať ďalšie žlté karty a dal som niektorým hráčom aj oddych. Viacerí ďalší hráči si aj zaslúžili hrať. Pozeral som sa už do vyraďovacej fázy, v ktorej máme veľké ambície. Mať čerstvých hráčov je veľmi dôležité."