Bývalý prezidentský kandidát Romney zvíťazil v senátnych primárkach

K presvedčivému víťazstvu okamžite Romneymu zablahoželal aj republikánsky prezident USA Donald Trump.

Salt Lake City 27. júna (TASR) - Bývalý americký prezidentský kandidát Mitt Romney hladko zvíťazil v utorkových republikánskych primárkach v štáte Utah, v ktorých sa bojovalo o kreslo vo federálnom Senáte. Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Romney (71), ktorý chystá svoj politický comeback, bol v súboji o senátne kreslo dlhodobo považovaný za jasného favorita. O svoju kandidatúru však musel zabojovať v primárnych voľbách, keďže sa mu nepodarilo získať väčšinovú podporu účastníkov aprílového zjazdu republikánov štátu Utah.

Protikandidátom Mitta Romneyho bol člen utažského Kongresu Mike Kennedy. Podľa takmer kompletných volebných výsledkov zvíťazil Romney s vyše 40-percentným náskokom: získal približne 71 percent hlasov, zatiaľ čo jeho súpera podporilo 28 percent hlasujúcich.

K presvedčivému víťazstvu okamžite Romneymu zablahoželal aj republikánsky prezident USA Donald Trump. Na Twitteri napísal, že sa teší na Romneyho návrat do Washingtonu a na budúcu vzájomnú spoluprácu.

Big and conclusive win by Mitt Romney. Congratulations! I look forward to working together - there is so much good to do. A great and loving family will be coming to D.C.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2018