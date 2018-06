Kristína Jurzová

Namiesto sťahovákov im poslali vozíčkarov. Český vtip valcuje internet

Prekvapenie vystriedal úsmev na tvári a uvedomenie si svojich predsudkov. Tento sociálny experiment vyšiel na jedničku! Pozrite si ho aj vy.

Záber z videa ukazuje, ako domácnosť ženy na materskej prišli vysťahovať chlapi na vozíčkoch. — Foto: Reprefoto Facebook/Cesta za snem

PRAHA 27. júna (Dobré noviny) - Potrebujete odviezť ťažký nábytok, zavoláte sťahovákov a očakávate chlapov ako hory. Lenže príde k vám muž vysoký 135 centimetrov, ktorí si zavolá na pomoc svojich kolegov na vozíčku. Aká by bola vaša reakcia?

Rozhodol sa to zistiť sociálny experiment so skrytými kamerami, do ktorého sa zapojili špičkoví českí paralympionici. Tí sa dohodli so sťahovacou firmou a k zákazníkom poslali mužov na vozíčku. A čo tým chceli povedať? Pozrite sa na toto video!

Zaujímavé video je súčasťou projektu Cesta za snom. Jeho cieľom je motivovať ľudí, ktorí po úraze zostali pripútaní na invalidný vozík, ku športovým aktivitám a aktívnemu životu ako takému.

Zakladateľ projektu Heřman Volf sa vďaka tomuto projektu stal počas niekoľkých posledných rokov vzorom a hnacím motorom nespočetného množstva handicapovaných, ale tiež úplne zdravých ľudí. Jeho motto: „Chcem žiť a snažím sa o to, sakra!“ hovorí za všetko.

Ľudia s postihnutím vďaka projektu získavajú silu a odhodlanie nevzdávať sa, neprepadnúť depresiám a sebaľútosti, nachádzajú potrebnú energiu k návratu do života a schopnosť užívať si každý nový deň, proste žiť...