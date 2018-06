TASR

Dnes o 08:58 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Herečka Viera Topinková sa zaskvela v klasickom divadelnom repertoári

Herecká dráha V. Topinkovej sa začala v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde pôsobila v rokoch 1952–1956.

Na archívnej snímke Viera Topinková. — Foto: SND - Jana Nemčoková

Bratislava 27. júna (TASR) - Dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla (SND) Viera Topinková sa objavovala v hrách svetových autorov. Zažiarila už v roku 1961 ako spontánna a temperamentná Giannina v inscenácii Vejár a stvárnila aj citlivú nemú Kattrin v hre Bertolta Brechta Matka Guráž a jej deti (1971). Dnes uplynie 85 rokov od jej narodenia.

Rodáčka z Rimavskej Soboty sa narodila 27. júna 1933. Jej herecká dráha sa začala v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde pôsobila v rokoch 1952–1956. Po dvoch ďalších rokoch sa stala členkou Činohry SND a v roku 1960 absolvovala herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Na divadelných doskách sa zaskvela v repertoári klasických aj súčasných autorov. Medzi najvýznamnejšie patria interpretácie postáv v dramatických tituloch Sen noci svätojánskej, Matka Guráž a jej deti, Brooklynská noc, Tartuffe, Garderobier alebo Nebezpečné vzťahy. Recenzenti oceňovali prirodzenú komediálnosť umelkyne i výrazné tragikomické črty jej herectva. "Viera Topinková vedela s presvedčivosťou vystihnúť psychologickú hĺbku každej zo svojich postáv", uviedlo na svojej stránke SND.

Okrem množstva divadelných kreácií si zahrala aj vo filmoch. Možno spomenúť snímky My z deviatej A (1961), Pre mňa nehrá blues (1964). V roku 1968 ju obsadil do filmu Malka slovenský režisér Martin Ťapák. Herečka excelovala aj v snímkach O sláve a tráve (1984), Sýkorka (1989), Všetko, čo mám rád (1992), Na Bukvovom dvore (1993) i Krajinka (2000).

V roku 2005 pricestovala do Košíc s kolegami z divadla West s predstavením Piť alebo byť fit. Stvárnila v ňom dámu v rokoch, ktorej zomrel manžel a tak vyhľadáva spoločnosť. Chodí do fitnescentra, kde chce ľuďom neustále radiť, no jej ochota je prijímaná veľmi rozpačito.

Diváci mohli obdivovať jej interpretačné umenie napríklad v sníme Pokoj v duši (2009). Prijala aj rolu v dráme Nedodržaný sľub (2009) o skutočnom osude slovenského Žida Martina Friedmanna počas druhej svetovej vojny v réžii Jiřího Chlumského. Film sa stal slovenským kandidátom na najprestížnejšie filmové ocenenie Oscar v kategórii "Najlepší cudzojazyčný film".

Hlas herečky Topinkovej znel často z éteru v rozhlasových hrách.

Deti upútala napríklad v rozprávkovej postavičke z televízneho seriálu Eleny Čepčekovej Farbuška. Aktívne sa venovala aj dabingu – z filmových postáv nadabovala vynikajúco napríklad Marfušu z rozprávky Mrázik.

Herečka bola laureátkou prémie Literárneho fondu za postavu Eugénie v inscenácii Slawomira Mrożeka Tango (1999). V roku 2003 jej udelili cenu Slovenského literárneho fondu za celoživotnú tvorbu.

Viera Topinková zomrela 27. februára 2017 v Bratislave vo veku 83 rokov.