TASR

Včera o 22:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Francúzi remizovali s Dánmi a vyhrali C-skupinu

Francúzi narazia vo vyraďovacej časti v sobotu o 16.00 SELČ na druhý tím z D-skupiny, Dánov čaká v nedeľu o 20.00 víťaz déčka.

Dánsky hráč Martin Braithwaite reaguje po nepremenenej gólovej šanci v zápase základnej C-skupiny na MS 2018 vo futbale Dánsko - Francúzsko v Moskve 26. júna 2018 — Foto: TASR/AP

Moskva 26. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska remizovali v utorňajšom zápase C-skupiny MS 2018 v Moskve s Dánskom 0:0 a spečatili postup z prvého miesta tabuľky. Nerozhodný výsledok zároveň posunul do osemfinále aj Dánov, ktorí skončili na 2. mieste. Francúzi narazia vo vyraďovacej časti v sobotu o 16.00 SELČ na druhý tím z D-skupiny, Dánov čaká v nedeľu o 20.00 víťaz "déčka".

Francúzi mali po dvoch víťazstvách už istý postup bez ohľadu na výsledok, Dáni však potrebovali na definitívu postupu získať aspoň bod, ak sa nechceli spoliehať na výsledok stretnutia Austrália - Peru.

C-skupina, 3. kolo: Dánsko - Francúzsko 0:0 ŽK: Jörgensen. Rozhodcovia: Ricci – De Carvalho, Vigliano (všetci Braz.), 78.011 divákov. Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney (90+2. Lerager), Jörgensen, Eriksen - Sisto (60. Fischer), Cornelius, Braithwaite Francúzsko: Mandanda - Sidibé, Varane, Kimpembe, Lucas (50. Mendy) - Kante, N'Zonzi - Dembele (78. Mbappe), Griezmann (68. Fekir), Lemar - Giroud

Prvý polčas duelu medzi istými postupujúcimi Francúzmi a o postup bojujúcimi Dánmi nenadchol. Po štvrťhodine hry sa Giroud dostal k lopte v šetnástke, ale pohotovou ľavačkou namieril nad bránku. Francúzi mali v prvom polčase miernu hernú prevahu, ale aj v ich hre dominovala skôr pozorná defenzíva. V 30. minúte sa Dánom takmer vydaril rýchly brejk, keď na Corneliusov center nabehol Eriksen, ale francúzsky brankár Mandanda včas vybehol a zmaril šancu súpera. O tri minúty skúsil šťastie strelou spoza šestnástky Dembele, ale netrafil bránku. Oba tímy odprevadil do šatní piskot nespokojných divákov, no tí neboli príliš nadšení ani v druhom dejstve.

V 54. minúte mal Mandanda problémy so strelou Eriksena, ale Dán neuspel ani o päť minút, keď spoza pokutového územia netrafil bránku. V 70. minúte zaujala šanca striedajúceho Fekira, ktorého strela tesne minula bránku. Bezgólové skóre sa nezmenilo ani v 83. minúte, keď Fekirov pokus zmaril brankár Schmeichel. Ani záverečné minúty nič nezmenili na opatrnom výkone oboch tímov. Vážnejšiu gólovú príležitosť si nevypracoval ani jeden z tímov a aj po záverečnom hvizde boli hráči "odmenení" piskotom z tribún. Po prvom bezgólovom výsledku na MS v Rusku však mohli byť spokojné oba tímy. Francúzi potvrdili prvé miesto v C-skupine, Dáni sa prebojovali do osemfinále.

Konečná tabuľka C-skupiny: 1. Francúzsko 3 2 1 0 3:1 7* 2. Dánsko 3 1 2 0 2:1 5* --------------------------- 3. Peru 3 1 0 2 2:2 3 4. Austrália 3 0 1 2 2:5 1 *postup do osemfinále

Hlasy (zdroj: fifa.com):

Age Hareide, tréner Dánska: "Vedeli sme, že na postup potrebujeme získať bod. Hrali sme proti jednému z najlepších tímov v protiútokoch, takže by bolo hlúpe, aby sme bezhlavo útočili. S výsledkom 0:0 sme veľmi spokojní. Za uplynulých 16 rokov sme mali asi najťažšiu skupinu na vrcholnom podujatí. Museli sme čeliť rôznym štýlom hry. Dnes to bol disciplinovaný výkon našich hráčov, ktorí veľa obetovali, aby sa dostali do ďalšej fázy."

Didier Deschamps, tréner Francúzska: "Obrana Dánska bola veľmi kvalitná, napriek tomu sme mali zopár možností ju prekonať. Bolo dobré, že sme nemuseli riskovať. Vyhrali sme základnú skupinu, hoci tento zápas nebol veľmi vzrušujúci. Každý tím, s ktorým sa môžeme stretnúť, je výborne organizovaný, takže musíme byť pripravení na náročné zápasy."

N'Golo Kante, stredopoliar Francúzska: "Bolo ťažké nájsť slabé miesta v dánskej defenzíve. Sme však tam, kde sme chceli byť a to je dôležité. Teší nás, že sme si udržali prvé miesto."