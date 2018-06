TASR

Včera o 22:04 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Premiér: Č. Hora či Srbsko by mali poznať rok možného vstupu do EÚ

Peter Pellegrini uviedol, že západný Balkán inú perspektívu ako v rámci EÚ nemá.

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. júna (TASR) - Krajiny západného Balkánu by mali od EÚ dostať jasnú nádej, v akom časovom horizonte by sa mohli stať členmi Únie. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Ak im donekonečna budeme len hovoriť, že majú perspektívu, musia však plniť jednotlivé reformy, otvárame s nimi jednotlivé kapitoly, ale potom im nenaznačujeme, že ak to splnia, reálne sa členmi stanú, nie je to správny prístup," povedal Pellegrini.

Podľa jeho slov Slovensko aj V4 zastávajú názor, že ak hovoríme o rozširovaní EÚ, mali by sme minimálne naznačiť rok, kedy by sa Čierna Hora či Srbsko, ak splnia podmienky, mohli reálne stať súčasťou EÚ.

Pellegrini priznáva, že v tomto máme iný názor ako niektoré krajiny Únie. "Tie hovoria, že EÚ má toľko vlastných problémov, že nie je teraz možné ju rozširovať. My si myslíme, že západný Balkán inú perspektívu ako v rámci EÚ nemá," dodal premiér.