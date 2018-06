TASR

NDS: S razením tunela Prešov by sa malo začať v júli

Na diaľnici momentálne pracujú na násypoch, mostných pilieroch, prístupových cestách a dokončuje sa archeologický prieskum.

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prešov 26. júna (TASR) – S razením 2,2 kilometra dlhého tunela Prešov začne v júli. Skonštatoval to počas utorkového kontrolného dňa na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov za účasti ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka (Most-Híd) generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin. Zhodli sa tiež, že práce na prešovskom obchvate postupujú podľa plánu.

"Stavba je v dobrej kondícii. Nie je hlásené zatiaľ žiadne meškanie. Zhotoviteľ je pripravený na razbu tunela z obdivoch strán, pre mňa je to potešujúce. Treba povedať, že okolo Prešova sa teraz stavia, severný obchvat sa tendruje, čiže postupnosť tam je. Teší ma, že tu nie je avizované meškanie," uviedol Érsek.

Na diaľnici momentálne pracujú na násypoch, mostných pilieroch, prístupových cestách a dokončuje sa archeologický prieskum. "V súčasnosti sa práce rozmohli, dá sa povedať, na plný plyn. Čo sa týka zapracovania nového záverečného stanoviska vplyvov na životné prostredie, aktuálne ho zapracovávame. V primerane krátkej dobe nám zhotoviteľ ako objednávateľovi predloží aktualizovaný harmonogram, ktorý však nebude mať v žiadnom prípade dosah na lehotu výstavby tohto diela," povedal Ďurišin s tým, že termín dokončenia stavby, jún 2021, podľa jeho slov stále platí.

"Zhotoviteľ nám avizoval na dnešnom pracovnom stretnutí začatie razby tunela zo západného portálu 9. júla, myslím, a na východnom portáli by mala začať razba 15. júla," povedal Ďurišin.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Eurovia SK, a.s., Róberta Šinályho idú do terénu, ktorý má urobené prieskumné vrty, ale realita môže byť iná. "Samozrejme, robíme vždy a všetko pre to, aby sme to s odbornou starostlivosťou vyhodnotili, posúdili a odstránili alebo sa vyrovnali so všetkými nástrahami," skonštatoval.

Takmer osemkilometrový úsek diaľnice D1 je súčasťou dopravného koridoru na trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Na túto medzinárodnú cestu je napojená medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľska. Cena výstavby 7,8-kilometrového úseku D1 je 350 miliónov eur a prispievajú na ňu fondy EÚ. Súčasťou spomínaného úseku bude 18 mostov a jeden tunel.