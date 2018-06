TASR

Francúzski futbalisti sa chcú v osemfinále MS vyhnúť Chorvátsku

Ak v utorok v neprehrajú s Dánskom, vyhrajú skupinu a v 1. kole vyraďovačky sa obávaným Chorvátom aj vyhnú.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Moskva 26. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska si už v predstihu zabezpečili účasť v osemfinále MS 2018, aj v záverečnom vystúpení v C-skupine však budú mať motiváciu. Ak v utorok v neprehrajú s Dánskom, vyhrajú skupinu a v 1. kole vyraďovačky sa vyhnú obávaným Chorvátom. Remíza by znamenala postupovú definitívu aj pre Dánov, ktorí majú na konte štyri body - o tri viac ako tretia Austrália.

Nórsky tréner na dánskej lavičke Aage Hareide na margo najbližšieho súpera uviedol, že Francúzi zatiaľ nepredvádzajú na šampionáte nič výnimočné. "Bavili sme sa v kabíne o jeho výrokoch. Chceme mu ukázať, že sa mýlil a Francúzsko dokáže produkovať výborný futbal. Ak neprehráme, vyhneme sa nebezpečným Chorvátom," zdôraznil stredopoliar Bayernu Mníchov Corentin Tolisso. Terčom Hareldeho kritiky sa stal aj Paul Pogba, kouč Dánov si uťahoval z jeho extravagantného účesu. "Asi by som mu viac ulahodil, keby som si nechal vlasy zafarbiť na červeno," zareagoval hráč Manchestru United.

V zápase proti Peru siahol tréner Didier Deschamps k viacerým zmenám. Do stredu poľa zaradil Blaisea Matoudiho a na hrote útoku nastúpil Olivier Giroud, ktorý odviedol penzum práce. Sklepával lopty a bol aj pri víťaznom góle Antoina Griezmanna. Kanonier Atletica Madrid svojimi výkonmi zatiaľ zaostáva za očakávaniami, no verí, že jeho čas ešte príde: "Každým zápasom na turnaji sa zlepšujem, aj na EURO 2016 mali moje výkony stúpajúcu tendenciu. Rozbiehal som sa pomalšie, no vo vyraďovacej fáze som bol už vo vrcholnej forme."

Dáni v zápase s Austráliou neudržali tesný náskok, keď doplatili na mnoho nepresností. "V strede poľa sme stratili priveľa lôpt. Austrália sa dostala do šancí po našich chybách. Vedeli sme, že budú nebezpeční v rýchlych protiútokoch. Proti Francúzom musíme zlepšiť prihrávky a hrať v oveľa vyššom tempe, ak chceme pomýšľať na priaznivý výsledok. Potešiteľné je, že po dvoch zápasoch máme na konte štyri body a postup do osemfinále vo vlastných rukách," poznamenal Hareide.

Zápas Dánsko - Francúzsko sa začne v utorok 26. júna o 16.00 SELČ na štadióne v moskovských Lužnikách, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Brazílčan Sandro Ricci.