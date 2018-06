TASR

Futbalisti Austrálie potrebujú dnes streliť Peru čo najviac gólov

Peruánci po dvoch prehrách 0:1 už stratili šancu na postup do osemfinále, no so šampionátom sa chcú rozlúčiť víťazne.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Soči 26. júna (TASR) - Futbalisti Austrálie sú pred záverečným zápasom v C-skupine MS 2018 v náročnej situácii. V utorok musia čo najvyšším rozdielom zdolať Peru a dúfať, že Dáni v paralelne hranom dueli nezabodujú s Francúzmi. Peruánci po dvoch prehrách 0:1 už stratili šancu na postup do osemfinále, no so šampionátom sa chcú rozlúčiť víťazne.

O oba góly "Socceroos" v doterajšom priebehu turnaja sa postaral kapitán Mile Jedinak z pokutových kopov. Útočník Tomi Juric verí, že v súboji s Peru sa prebudia aj ďalší hráči. "Musíme streliť čo najviac gólov. Od začiatku musíme ísť za troma bodmi. V uplynulých dvoch stretnutiach sme si vypracovali dostatok šancí, pri zakončení nám však chýbal pokoj a väčšie sebavedomie," uviedol Juric po nedeľňajšom tréningu v Kazani, kde Austrália počas MS rozprestrela svoj stan.

Jedinak je presvedčený, že Francúzi nevypustia zápas s Dánmi a urobia všetko, aby vyhrali skupinu: "Nemáme to celé vo vlastných rukách, spoliehame sa aj na pomoc iného tímu. Francúzi pôjdu do toho určite naplno, lebo sa chcú v osemfinále vyhnúť Chorvátom. My musíme splniť našu úlohu, dať do toho všetko a ťahať za jeden povraz. Iba tak môžeme uspieť proti rýchlym a tvorivým Peruáncom." Trénerovi Bertovi van Marwijkovi bude chýbať útočník Andrew Nabbout, ktorý utrpel v zápase s Dánskom zranenie ramena.

Peruánci predvádzajú pri návrate na scénu MS po 36-ročnej prestávke okulahodiaci futbal, doplácajú však na jalovú koncovku. Nestrelili ešte ani gól, hoci proti Francúzom i Dánom si vypracovali viac šancí ako ich súperi. "Dali sme do toho všetko. Nemôžem môjmu tímu nič vyčítať. Byť na MS je pre nás užitočná lekcia. Chceme sa so šampionátom rozlúčiť čo najlepšie a nad Austráliou zvíťaziť," zdôraznil tréner "La Blanquirroja" Ricardo Gareca. Otáznik visí nad štartom Jeffersona Farfana, ktorý skončil v sobotu v nemocnici po zrážke s vlastným spoluhráčom na tréningu.

Zápas Austrália - Peru sa začne v utorok 26. júna o 16.00 SELČ na Olympijskom štadióne v Soči, zo záznamu ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Rus Sergej Karasev.