Dnes o 14:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní J. Budaj bude mobilizovať, aby uspel zákaz spaľovania kvalitného dreva

Novela je výsledkom dlhodobej kampane s názvom Biomasaker, ktorá upozorňuje na odlesňovanie územia Slovenska práve vďaka ekologickým dotáciám na drevnú štiepku.

Ján Budaj, archívna snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. júna (TASR) – Poslanec Ján Budaj (OĽaNO) chce zmobilizovať všetky sily, aby bola v septembri definitívne schválená novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorej cieľom je zastavenie dotácií na spaľovanie kvalitného dreva v energetických biomasových podnikoch. Budaj to uviedol v utorok počas tlačovej konferencii v Národnej rade SR. Označil pritom za úspech, že v pondelok (25.6.) prešla opozičná novela prvým čítaním v parlamente, a to vďaka hlasom poslancov za vládne strany Smer-SD a Most-Híd. Zmenu zákona celkovo podporilo 68 poslancov.

Novela je výsledkom dlhodobej kampane s názvom Biomasaker, ktorá upozorňuje na odlesňovanie územia Slovenska práve vďaka ekologickým dotáciám na drevnú štiepku. Stojí za ňou Lesoochranárske združenie VLK. Jeho náčelník Juraj Lukáč poďakoval 20 poslancom, ktorý zmenu definície biomasy predložili do Národnej rady SR, ako aj poslancom, ktorí ju podporili v prvom čítaní.

„Teraz ten zákon ide do druhého čítania. Myslím, že druhá strana bude mobilizovať svoje sily, takže my budeme musieť na to adekvátne reagovať," priblížil Lukáč. „Pokúsime sa dať všetky environmentálne hnutia dokopy, aby sme v septembri vystúpili ako jednotný blok, ktorý dá poslancom najavo, že zákon by mal byť definitívne schválený," vysvetlil. Ochranári sa podľa neho budú taktiež snažiť lobovať medzi poslancami.

Lukáč priblížil, že zamýšľaný ekologický zákon za necelú dekádu jeho účinnosti takmer zdvojnásobil ročnú ťažbu dreva na Slovensku na súčasných 9 až 10 miliónov kubíkov. Upozornil pritom, že je to za hranicou prirodzeného prírastku lesov, tie tak v súčasnosti ubúdajú. „Schválenie novely by malo v praxi znamenať zníženie ťažby o 4 milióny kubíkov, lebo presne toľko sa ťaží na energetickú štiepku," predpokladá. Novela nanovo definuje pojem biomasy, ktorou má byť už len drevná štiepka pochádzajúca z tzv. energetických porastov a odpad z drevospracujúceho priemyslu.

Budaj s Lukáčom kritizovali, že výroba energie z drevnej štiepky deformuje energetický trh a zvyšuje cenu energií pre koncového spotrebiteľa. Podľa opozičného poslanca zákon v doterajšej podobe neslúži ochrane prírody, ale biznisu – majiteľom spaľovní a drevorubačom. Z jeho pohľadu bolo chybou prijatie právnej normy v minulosti, keďže na Slovensku neexistovali energetické lesy pestované špeciálne na tento účel. Tie by podľa Budaja mohli po prijatí novely začať vznikať. V tejto súvislosti vyzval na to, aby bol v Národnej rade SR opäť zriadený výbor pre životné prostredie, ktorý by mohol do budúcna zabrániť schváleniu zákonov, ktoré sa tvária ako environmentálne, ale v skutočnosti majú negatívny dopad na životné prostredie.