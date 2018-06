TASR

Detská atletika vyvrcholí v Šamoríne legendárnymi pretekmi P-T-S

Až 1 363 detí súťažilo o postup do finále.

Projekt Detská atletika vyvrcholí v Šamoríne legendárnymi pretekmi P-T-S — Foto: Pavol Uhrin

Bratislava/Šamorín 26. júna (OTS) - Projekt Detská atletika, ktorý realizuje Slovenský atletický zväz (SAZ) v spolupráci s Nadáciou Tesco, vyvrcholí v piatok 29. júna v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne. Finále pretekov Detská P-T-S podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zúčastní sa na ňom 24 atletických škôlok a športových klubov z celého Slovenska. Zagratulovať víťazom prídu osobne aj atletické legendy, akými sú český oštepár Jan Železný a kubánsky výškar Javier Sotomayor.

Projekt Detská atletika oficiálne podporuje Nadácia Tesco od roku 2015. Odvtedy venovala na zakúpenie športového náčinia 240-tisíc eur, ktoré uľahčujú tréningy detí a mládeže vo veku od 5 do 12 rokov. Do konca roka sa budú môcť deti tešiť aj zo šiestich mobilných ihrísk za ďalších 25-tisíc eur od Nadácie Tesco. „Do projektu Detskej atletiky sme sa zapojili, aby sme podporili zdravý životný štýl detí a zároveň pomáhali motivovať čoraz viac detí venovať sa športovým aktivitám. Sme radi, že aj vďaka nám sa podarilo opäť tento rok zorganizovať legendárne atletické preteky Detská P-T-S, ktoré sú skvelým vyvrcholením športovej sezóny malých atlétov z celého Slovenska,“ povedala Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco.

Druhý ročník pretekov Detská P-T-S bude vyvrcholením športového zápolenia 24 športových škôlok a športových klubov zapojených do projektu Detská atletika, ktoré postúpili z krajských kôl od apríla do júna tohto roka. V každom kraji sa konali tri postupové kolá, z ktorých sa do finále dostal vždy len víťaz, preto v šamorínskom veľkom finále budú každý kraj reprezentovať tri družstvá. Spolu tak súťažilo o postup do finále až 1 363 detí z celého Slovenska. Z nich napokon postúpilo do finále 144 detí, ktoré sa stretnú v Šamoríne.

„Každé družstvo pozostáva zo šiestich členov, troch dievčat a troch chlapcov narodených v rokoch 2007 až 2010. Detská P-T-S je súťaž družstiev, ktorou sa SAZ snaží podporovať tímového ducha, súdržnosť a vzájomnú spoluprácu. Deti budú súťažiť v šiestich disciplínach: v trojskoku znožmo, behu cez prekážky, v štafetovom behu, hode medicinbalom vzad cez hlavu, hod vortexom na vzdialenosť a v šesťminútovom vytrvalostnom behu,“ vysvetlil Peter Korčok, predseda SAZ.

Pre deti je už od štvrtka 28. júna 2018 pripravený bohatý sprievodný program. V piatok popoludní 29. júna 2018 sa uskutoční slávnostné vyhlasovanie víťazov za účasti významných svetových atletických legiend, akými sú olympijskí víťazi a svetoví rekordéri, český oštepár Jan Železný a kubánsky výškar Javier Sotomayor.

„Rád by som sa poďakoval všetkým našim partnerom projektu Detská atletika, a to najmä Nadácii Tesco za dlhodobú finančnú podporu a pomoc pri zakúpení potrebných atletických súprav a šesť mobilných ihrísk. V rámci tohtoročnej realizácie pretekov Detská P-T-S v Šamoríne ďakujeme tiež Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej autobusovej doprave Zvolen,“ dodal P. Korčok.

Počet zapojených detí v krajských kolách:

- Prešovský kraj: 158 detí

- Trnavský kraj: 102 detí

- Trenčiansky kraj: 197 detí

- Bratislavský kraj: 198 detí

- Košický kraj: 132 detí

- Banskobystrický kraj: 240 detí

- Nitriansky kraj:168 detí

- Žilinský kraj:168 detí

Spolu: 1 363 detí