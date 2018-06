TASR

Slováci vyvinuli metódu na včasné odhalenie rakoviny. Otestovať sa budete môcť aj sami doma

Výskumníci sa momentálne snažia na desiatkach až stovkách vzoriek presne určiť citlivosť, špecificitu a presnosť ich stanovovania.

Bratislava 26. júna (TASR) – Slovenskí výskumníci vyvinuli špeciálnu metódu včasnej diagnózy rakoviny. V súčasnosti sa zamerali najmä na nádorové ochorenie prostaty, neskôr to bude rakovina prsníka. Rakovinu prostaty dnes lekári diagnostikujú v priemere každému ôsmemu mužovi. Ročne na ňu umiera 350.000 ľudí. Tieto čísla by mohli klesať v závislosti od včasnejšej diagnostiky. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková.

Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV je jediným držiteľom prestížneho ERC (European Research Council) grantu na Slovensku. V roku 2012 uspel vo vysokej konkurencií európskych projektov a dostal finančnú injekciu vo výške viac ako milión eur. Počas piatich rokov si okolo seba vybudoval výskumný tím a koncom uplynulého roka založil spolu s Tomášom Bertókom z Chemického ústavu SAV startupovú firmu Glycanostics. Firma podala dve patentové žiadosti a spolupracovníkmi sú aj lekári a odborníci zo siedmich krajín sveta. Vyvinuli špeciálnu metódu včasnej diagnózy rakoviny.

Pracujú na metóde, ktorú bude možné použiť aj priamo doma

„Firma vyvíja diagnostické kity a domáce testy na skorú diagnostiku a domáci skríning vybraných ochorení. V súčasnosti je to najmä nádorové ochorenie prostaty, neskôr to bude rakovina prsníka. Je to inovatívna, lacnejšia a presnejšia diagnostika, ktorá dopĺňa prvotný, štandardne využívaný skríning u špecialistu - urológa," priblížil Tkáč. Spolu s kolegami z Chemického ústavu SAV vyvinul biočipy, ktoré rozpoznávajú glykokód s využitím nanotechnológií, pričom sa celý proces približuje k prirodzenému rozpoznávaniu glykánov v prírode.

Výskumníci sa momentálne snažia na desiatkach až stovkách vzoriek presne určiť citlivosť, špecificitu a presnosť ich stanovovania. "Následne nás čaká fundraising a jednanie s investormi ohľadom uskutočnenia klinickej validácie a certifikácie našich kitov. To všetko samozrejme za predpokladu, že budeme v priebehu jednaní úspešní," povedal Bertók.