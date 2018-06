TASR

Vo Vajnoroch chcú prelomiť rekord v maľovaní ornamentov

Podujatie je vyvrcholením projektu Ornamentálna mapa Slovenska, ktorý je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva.

Bratislava 26. júna (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Vajnory sa v utorok dopoludnia pokúsia prelomiť rekord v maľovaní ornamentov. Podujatie je vyvrcholením projektu Ornamentálna mapa Slovenska, ktoré je súčasťou medzinárodného integračného projektu Ornamentálna mapa sveta, ktorý je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia Podobenka z Vajnôr Gabriela Zemanová.

Na podujatie boli pozvané všetky základné školy z Bratislavy a jej blízkeho okolia. Deti od 09.00 h spolu so svojimi učiteľkami podľa predlôh kreslia alebo vyfarbujú Vajnorský ornament, ktorý je od novembra 2016 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, alebo vyfarbujú „Maľované ohnisko". „Tieto práce budú prirátané k ostatným ornamentom z celého Slovenska a tiež budú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do knihy rekordov," priblížila Zemanová.

Súčasťou podujatia je aj prezentácia Vajnorského ornamentu. Zúčastnení ho môžu obdivovať nielen na fotografiách a starodávnych vyšívaných plachtách, ale aj na fasáde štítu Domu kultúry Vajnory a na ľudovoumeleckých dielach a výrobkoch súčasných vajnorských ľudových umelkýň Kristíny Rožňovcovej a Eriky Surányiovej Berenčiovej.

V mestskej časti Vajnory sa do medzinárodného výtvarného projektu zapojilo 20 školských kolektívov. Deti tunajších škôl Vajnorský ornament kreslili, maľovali a vyfarbovali. Ich výtvarné práce sa v utorok prirátajú k ostatným ornamentom z celého Slovenska a tiež budú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do knihy rekordov. „Z výtvarných prác, ktoré vytvorili deti, sme vybrali tie najzaujímavejšie, najtypickejšie a najkrajšie a pripravili sme z nich výstavu Vajnorský ornament očami detí," podotkla Zemanová.

Podujatie organizuje Občianske združenie Tatrín v spolupráci s mestskou časťou Vajnory a Občianskym združením Podobenka z Vajnôr.