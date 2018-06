TASR

F1: Hamilton sa dohodol s Mercedesom na predĺžení zmluvy do roku 2020

Tridsaťtriročný obhajca trofeje sa podľa britského periodika Daily Mail stane najlepšie zarábajúcim pilotom prestížneho seriálu.

Britský jazdec F1 na Mercedese Lewis Hamilton. — Foto: TASR/AP

Londýn 26. júna (TASR) - Britský pilot F1 Lewis Hamilton sa dohodol na predĺžení kontraktu so stajňou Mercedes do konca roku 2020.

Tridsaťtriročný obhajca trofeje sa podľa britského periodika Daily Mail stane najlepšie zarábajúcim pilotom prestížneho seriálu. Tím by mal oficiálne potvrdiť predĺženie zmluvy tento týždeň pred Hamiltonovou domácou VC v Silverstone, alebo pred pretekmi v Hockenheime 22. júla. "Nechceme to odkladať. Očakávam, že sa to stane dosť skoro," povedal šéf tímu Toto Wolff. Informovala agentúra dpa.