Slovákom chýbala chuť paradajok, ktorú si pamätali z detstva. Začali ich pestovať sami a dnes chutia celému Slovensku

Dominika Dobrocká

Včera o 20:19 čítanie na 7 minút

Chceli prinavrátiť ľuďom chuť detstva. Vďaka ich Veselým paradajkám sa im to darí na jednotku.

— Foto: Archív Veselé paradajky

BRATISLAVA 30. júna - Pred rokmi si povedali dosť a rozhodli sa vrátiť ľuďom kúsok detstva. Presnejšie chuť paradajok, ktorú si oni pamätali z obdobia, keď boli ešte malí chlapci. Aj napriek počiatočným komplikáciám, veľkému boju s dovozom zo zahraničia a takmer žiadnym kapitálom, sa mladí muži nevzdali a s obrovskou vervou išli za svojím cieľom. Cieľom, vďaka ktorému si nielen splnili svoj sen, ale umožnili ľuďom návrat do bezstarostných a chutných čias.

Miesto na pestovanie vybrali bez akéhokoľvek zaváhania. Keďže vyrastali na Žitnom ostrove, ich paradajkové kráľovstvo nemohlo vyrásť nikde inde. Už odmalička sa prizerali na pestovanie paradajok u svojich babičiek a sú zástancami veľmi krásnej múdrosti: „Stávaš sa tým, čo vidíš a nemôžeš byť tým, čo nevidíš.“ Veselé paradajky spod rúk týchto mužov patria medzi najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie. Tvrdá práca, láska, poctivosť a zanietenosť sa dlhoročným kamarátom vracia v podobe nádhernej úrody a spokojných milovníkov paradajok. Zakladatelia Gre­en­Coop družstva dovolili Dobrým novinám nahliadnuť do ich sveta a prezradili o ňom viac.

Foto: Archív Veselé paradajky

Na začiatok nám prezraďte, ako ste sa dostali k pestovaniu paradajok a prečo práve tento druh zeleniny? Bol jednej z vašich dôvodov práve problém s dovozovými „paradajkami“, ktoré sa ani chuťou ani vôňou nepodobali na domáce dobré a kvalitné z našich záhrad?

Náš príbeh sa začal práve dovozom zeleniny a ovocia zo všetkých kútov sveta. Písal sa rok 2003 a na Slovensko prichádzali obchodné reťazce, ktoré vyžadovali veľké množstvo tovaru. Na Slovensku vtedy málokto pestoval zeleninu, a celé odvetvie bolo v úpadku. Takže reťazce nakupovali skoro všetku zeleninu zo zahraničia. K prelomu prišlo až v roku 2006, kedy sme reťazcom ponúkli niečo, čo dovtedy nemali. Chutnú, kvalitnú, domácu paradajku. Začiatky neboli ľahké, lebo sme farmu zakladali ako partia mladých chalanov skoro bez haliera. Všetci zakladatelia sme zo Žitného ostrova a vieme, ako má chutiť paradajka. Naša vízia bola jednoduchá, dopestovať takú paradajku, akú poznáme z detstva.

Prečo myslíte, že sa na Slovensko dováža toľko zeleniny zo zahraničia? Je to preto, že našej máme nedostatok alebo si spotrebitelia zvykli na „umelú a chemickú“ chuť?

Podiel domácej zeleniny na pultoch našich obchodov klesol pod 40 %. Je to výsledkom toho, že poľnohospodárstvo bolo od vzniku samostatného Slovenska permanentne na okraji spoločenského záujmu. U nás vidiek neobhospodarujú malé rodinné farmy, ktoré sa starajú o krajinotvorbu, spolupracujú a zdieľajú svoje zdroje a vedomosti. Sme krajinou veľkofariem, ktoré si medzi sebou aj tvrdo konkurujú. Nemyslím si, že je nedostatok záujmu o dobrú domácu zeleninu zo strany spotrebiteľov. Pestovanie zeleniny je však veľmi náročné na ľudskú prácu a preto je pre veľké družstvá menej zaujímavé. Na druhej starne je to šanca pre tých, ktorí to s pestovaním zeleniny myslia vážne a sú ochotní sa do toho úplne vložiť.

Foto: Archív Veselé paradajky

Dá sa ľudí naučiť na kvalitu v dnešnej rýchlej konzumnej dobe? Čoraz viac síce prevládala zdravá a bio doba, mnohí ľudia sú však prinútení pozerať na každý cent. Je možné, že aj tento problém zapríčiňuje dopyt po dovoze?

Na Slovensku rastie zamestnanosť, čo tlačí na rast miezd a ľudia sa čoraz viac zaujímajú o svoje zdravie. Keď sa nebudeme zdravo stravovať, tak si svoje zdravie budeme musieť udržiavať drahými liekmi. Ako Hippokrates povedal: „Nech je tvoja strava tvojim liekom“. Osobne si myslím, že možno trošku drahšie, ale kvalitnejšie potraviny sú z hľadiska dlhodobých životných nákladov lacnejšie. My pestujeme aj lacnejšie odrody paradajok, ale čím ďalej, tým viac sa predávajú chutnejšie cherry paradajky. Je to jasný trend, ktorý sa v budúcnosti bude len posilňovať.

Foto: Archív Veselé paradajky

Vráťme sa ale k vašim „Veselým paradajkám“. Kde presne a za akých podmienok ich pestujete? Ako dlho trvá, kým je paradajka pripravená na obratie a konzumáciu?

Veselé paradajky sa pestujú výlučne na Žitnom ostrove. Málokto vie, že Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe a najväčšou zásobárňou pitnej vody Strednej Európy. Slnko nám svieti minimálne dvetisíc hodín v roku, čo je veľmi dôležité pre dosiahnutie výnimočných chutí. Máme tu aj čistú závlahovú vodu a geotermálnu energiu na vykurovanie skleníkov, takže podmienky sú ideálne. Treba k tomu pridať len trošku starostlivosti o rastlinu, a ona sa Vám odvďačí prekrásnymi plodmi, ktoré chutia ako ozajstná paradajka. Sadenice vysádzame v decembri a prvý zber je už začiatkom marca. Od marca až po december oberáme paradajky každý deň a balíme ich čerstvo po zbere.

Mohli by ste pre čitateľov Dobrých novín prezradiť aj akú technológiu využívate? Vieme, že vaša spoločnosť myslí aj na prírodu a pristupujete k životnému prostrediu šetrne. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Pestujeme v moderných skleníkoch, ktoré sú v maximálnej miere šetrné k životnému prostrediu. Všetky skleníky sú vykurované geotermálnymi vrtmi, čím sa eliminuje spaľovanie fosílnych palív a vypúšťanie CO2 do ovzdušia. Skleníky sú navyše vybavené najnovšími technológiami, znižujúcimi energetickú náročnosť, náročnosť na vstupné suroviny a závlahovú vodu. Naše skleníky sú úplne bez emisie vody. Všetku závlahovú vodu zachytávame, doplníme toľko živín, koľko paradajka reálne potrebuje a vraciame späť k rastlinám. Dbáme na to aby vypestovanie jednej paradajky malo čo najmenšiu ekologickú stopu.

Foto: Archív Veselé paradajky

Čo používate proti škodcom a chorobám? Čím nahrádzate chemické postreky?

Skleníky sú ideálnym miestom pre používanie biologickej ochrany namiesto postrekov. V uzatvorenom priestore viete vytvoriť populačnú rovnováhu medzi škodcami a ich biologickými predátormi. Jednoducho povedané, keď máte armádu dravej osičky, ktorá ničí molice, tak nemusíte postrekovať lebo to príroda za Vás vybaví. Treba len poznať užitočný hmyz a dávať im priestor na „sebarealizáciu“.

Už ste spomínali, že Žitný ostrov je veľmi úrodný. Rozhodli ste sa pre toto miesto práve kvôli tomu alebo to jednoducho prišlo prirodzene?

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Tu sme vyrastali, tu máme svoje rodiny a tu chceme aj pracovať. Keby sme pochádzali z Liptova, tak asi chováme ovce, ale my rozumieme len pestovaniu paradajok. To sme videli od babičky, od rodičov a aj pre nás platí ľudová múdrosť, že stávaš sa tým, čo vidíš a nemôžeš byť tým, čo nevidíš.

Foto: Archív Veselé paradajky

Kde ľudia môžu naraziť na vaše paradajky a podľa čoho ich spoznajú? Je možný odber aj priamo u vás?

Veselé paradajky sa už dajú nájsť skoro vo všetkých reťazcoch na celom Slovensku. Niektoré majú príznačný modrý papierový obal a každé balenie je navyše označené logom. Na estetike nám veľmi záleží a sme hrdí na to, že za náš obalový dizajn sme získali aj prestížne svetové ocenenie Pentawards. Čo sa týka priameho odberu, podnikovú predajňu neprevádzkujeme, natoľko sme dostupní na celom Slovensku.

Aké paradajky ľudia vyhľadávajú najčastejšie a s akými reakciami sa stretávate?

Pestujeme až dvadsať odrôd paradajok. Od farebných cherry, cez ružové koktejlové až po paradajky s vysokým obsahom antioxidantov. Každá je v niečom iná, a výnimočná. Malé sladké cherry paradajky sú obľúbené u detí. Na gril odporúčame hranaté paradajky, ktoré sa dajú ľahko naplniť napríklad kozím syrom a nekotúľajú sa po grile. Väčšie paradajky obsahujú viac kyseliny a sú lepšie k vareniu, či k výdatnejším raňajkám. Väčšinou dostávame pozitívne reakcie a veľmi sa tomu tešíme. Viem to preto, lebo každému zákazníkovi odpovedám ja osobne. Samozrejme dostávame občas aj kritiku, z ktorej sa snažíme poučiť a robiť veci lepšie ako sme ich robili včera.

Tešíme sa, že na na Slovensku máme poctivých ľudí, ktorí prinášajú kvalitu. Aké máte plány do budúcna?

Chceme byť dokonalí v tom, čo robíme, a vieme, že dokonalosť je v každodennej tvrdej práci. Takže naše plány sú: „Tvrdo pracovať“.