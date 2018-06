NHL: Marinčin dostal od Toronta kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu

TASR

Na snímke Martin Marinčin. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Toronto 25. júna (TASR) - Slovenský hokejista Martin Marinčin dostal od klubu NHL Toronto Maple Leafs kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu. "Javorové listy" si tak udržali rokovacie práva na 26-ročného obrancu.

Ak by Marinčin nedostal do konca júna od svojho klubu kvalifikovanú (základnú) ponuku, ocitol by sa od 1. júla na trhu s voľnými hráčmi. Ako neobmedzený voľný hráč by potom mohol rokovať s hociktorým profiligovým klubom. Takto má štatút obmedzeného voľného hráča a práva na neho stále vlastnia Maple Leafs. Tí majú možnosť dorovnať akúkoľvek ponuku iného záujemcu.

Marinčin nemusí prijať základný návrh, ktorý je v jeho prípade rovnaký ako pri doterajšom kontrakte, teda s ročným platom 1,3 milióna eur, ale môže žiadať od svojho zámorského zamestnávateľa vyššiu sumu. Vzhľadom na svoj vek a počet odohraných sezón v NHL má takisto právo prihlásiť sa na arbitráž.

Účastník ZOH 2014 v Soči a dvojnásobný účastník MS odohral v uplynulej sezóne za Maple Leafs iba dva zápasy bez bodového zisku. Väčšinu ročníka strávil na farme v AHL, za Toronto Marlies nastúpil v základnej časti v 52 stretnutiach, v ktorých si pripísal štyri góly a 16 asistencií. V play off pomohol Marlies k zisku Calderovho pohára siedmimi bodmi (1+6) v 20 dueloch.