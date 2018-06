FOTO: Portugalsko remizovalo s Iránom, Ronaldo nedal penaltu

Portugalsku stačila pred zápasom na účasť v osemfinále aj remíza, Irán potreboval na istotu postupu víťazstvo.

Saransk 26. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska remizovali v pondelňajšom dueli 3. kola B-skupiny MS 2018 v Saransku s Iránom 1:1 a do osemfinále turnaja postúpili z druhého miesta. V ňom sa v sobotu 30. júna o 20.00 SELČ v Soči stretnú s Uruguajom.

Skupinu vyhralo s piatimi bodmi Španielsko, keď pri rovnakom počte bodov a rozdiele v skóre má na konte viac strelených gólov ako Portugalci.

V Mordovia Aréne sa v poslednej minúte prvého polčasu výstavným gólom prezentoval Ricardo Quaresma, ktorý z hranice šestnástky exportne skóroval vonkajším priehlavkom pravej nohy. Na šampionáte zatiaľ štvorgólový Cristiano Ronaldo potom v 53. minúte nepremenil pokutový kop a Irán vyrovnal v 93. minúte z penalty zásluhou Karima Ansarifarda. Obe jedenástky potvrdil rozhodca až na základe videozáznamu.

Portugalsku stačila pred zápasom na účasť v osemfinále aj remíza, Irán potreboval na istotu postupu víťazstvo.

Už po necelých troch minútach dal o sebe vedieť prvým streleckým pokusom Ronaldo. Pätičkou ho poslal do šance Mario, ale brankár Beiranvand bol na mieste. Mario bol v akcii aj o chvíľu neskôr, keď sa dostal k strele po nedorozumení iránskej defenzívy, no odkrytú bránku spoza šestnástky netrafil. Portugalci mali hru v rukách, ale nevyťažili nič ani z priameho kopu v podaní Ronalda po štvrťhodine hry, ani zo série rohových kopov. Irán výraznejšie pohrozil až v 22. minúte, po strele Rezaeiana z priameho kopu ale Rui Patricio zasiahnuť nemusel. V permanencii ale už bol po polhodine hry, keď mu priamo do rúk po štandardke hlavičkoval Ezatolahi. "Hluchú" periódu ukončil päť minút pred prestávkou ďalekonosnou strelou Ronaldo a jeho tím sa dočkal gólu v poslednej minúte prvého polčasu. Quaresma trafil z hranice šestnástky excelentne a Beiranvand bol bezmocný - 0:1.

Ronaldo si v úvode druhého polčasu vypýtal po zákroku Ezatolahiho v šestnástke pokutový kop, ktorý arbiter nariadil až po zásahu videorozhodcu, ale Beiranvand jeho strelu z bieleho bodu zlikvidoval. Irán chytil na chvíľu "druhý dych" a v 58. minúte iba včasný zákrok Pepeho pred nabiehajúcim útočníkom Azmounom zabránil veľkej možnosti na vyrovnanie. V nervóznej atmosfére musel potom paraguajský arbiter krotiť vášne na oboch stranách, futbalovo boli naďalej nebezpečnejší Portugalci a ich líder Ronaldo v 66. minúte pálil z diaľky vedľa súperovej bránky. Viac ale potreboval útočiť Irán a jeho ambície naznačil o šesť minút neskôr prízemnou strelou tesne vedľa striedajúci Ghoddos. Portugalci ale ázijský tím nepúšťali do blízkosti bránky a kontrolovali tesný náskok. Osem minút pred koncom rozhodca po zhliadnutí videozáznamu udelil Ronaldovi žltú kartu za zákrok na Rezaeiana v súboji bez lopty. Irán sa dočkal vyrovnania v 93. minúte, na základe systému VAR nariadil rozhodca penaltu a premenil ju Ansarifard. Portugalsko mohol potom vyradiť z turnaja Taremi, ale vo veľkej šanci rozvlnil iba bočnú sieť.

Iránsky hráč Karim Ansarifard (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi úvodný gól z penalty do bránky Portugalska v zápase základnej B-skupiny na MS 2018 vo futbale Irán - Portugalsko v ruskom meste Saransk 25. júna 2018. (Foto: TASR/AP)

Hlasy po zápase

/zdroj: ČT Sport, FIFA/:

Carlos Queiroz, tréner Iránu: "Bol to neuveriteľný zápas. Intenzívny, dramatický a plný emócií. Takto nejako by mohlo vyzerať finále MS. Nemôžem byť nespokojný, boli sme vyrovnaným súperom Portugalsku, čo je určite kandidát na záverečný zápas na šampionáte."

Fernando Santos, tréner Portugalska: "Začali sme dobre a na konci polčasu sme sa krásnym gólom dostali do vedenia. Bohužiaľ sme potom nepremenili penaltu, ale to je futbal. Za stavu 0:1 tak Iránci stále verili a napokon sa im podarilo vyrovnať. Ale postúpili sme a to je najdôležitejšie. Teraz sa už musíme sústrediť na osemfinále."

Ricardo Quaresma, strelec gólu Portugalska: "Splnili sme náš cieľ a máme pár dní na to, aby sme sa pripravili na ďalší zápas. Proti Uruguaju to určite nebude ľahké, je to silný tím so skvelými hráčmi."

Alireza Jahanbakhsh, stredopoliar Iránu: "Je to pre nás veľké sklamanie. Vytvorili sme si šance, nanešťastie sme ich nedokázali premeniť. V úplnom závere sme mali veľkú príležitosť a mohli sme postúpiť. Nepodarilo sa, ale ako každý videl, urobili sme pre to všetko."