TASR

Španielsko zachránilo za tri dni v Stredozemnom mori už 1400 migrantov

Migranti do Španielska zo severnej Afriky prichádzajú často na preplnených a chatrných plavidlách.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Madrid 25. júna (TASR) - Španielsko zachránilo v pondelok z vôd Stredozemného mora vyše 600 ľudí. Viac ako polovicu z týchto migrantov zachránili pri Gibraltárskom prielive, uviedla agentúra AP.

Španielska námorná záchranná služba informovala, že zachránila 377 ľudí, ktorí sa cez Gibraltársky prieliv plavili na dovedna 18 lodiach. Ďalších 236 ľudí zachránila východnejšie od tejto oblasti.

Za uplynulé tri dni tak španielske úrady zachránili v Stredozemnom mori viac ako 1400 osôb.

Migranti do Španielska zo severnej Afriky prichádzajú často na preplnených a chatrných plavidlách. V poslednom čase, keď je more pokojné a počasie pekné, ich do Španielska prichádza čoraz viac.

Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska pocestuje v čase zvýšeného prílevu migrantov ešte tento týždeň do Maroka, kde by sa mal vo štvrtok v hlavnom meste Rabat stretnúť s tamojšími predstaviteľmi.