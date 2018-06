TASR

Včera o 21:42 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Sapara, Mikulič a Majeský sú oficiálnymi ambasádormi Fortuna ligy

V novej pozícii pánov oficiálne predstavil prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júna (TASR) - Najvyššia slovenská futbalová súťaž Fortuna liga bude mať v sezóne 2018/2019 troch ambasádorov – Mareka Saparu, Martina Mikuliča a herca Mareka Majeského. V novej pozícii ich oficiálne predstavil prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák.

"Veľmi sa teším, že máme možnosť spolupracovať pri rozvoji a propagácii Fortuna ligy s takýmito osobnosťami," povedal Kozák. "Životná cesta Mareka Saparu je zosobnením príbehu našej ligy. Vyrástol v malej obci Ďurďošík a neskôr dosiahol významné úspechy na Slovensku i v Európe. Vrátil sa domov a odovzdáva svoje bohaté skúsenosti nastupujúcim generáciám. Martin Mikulič s nami ako analytik spolupracuje už tri roky. Na FTVŠ vzdeláva budúcich trénerov a je výborným príkladom toho, ako sa profesionálny futbalista môže uplatniť aj po skončení aktívnej hráčskej kariéry. Radi medzi nami vítame aj Mareka Majeského. Patrí k slovenskej hereckej a dabingovej špičke, no sám sa vyjadril, že ak by sa nedal na hereckú dráhu, bol by z neho futbalista. Myslím si, že herectvo a šport majú k sebe veľmi blízko. Všetci chceme baviť ľudí a chceme, aby ich na naše predstavenia či zápasy chodilo čo najviac. Práve toto je cieľ, na ktorom dlhodobo pracujeme a ktorý nám budú pomáhať napĺňať aj naši ambasádori," uviedol Kozák v tlačovej správe ÚLK.

Všetci traja ambasádori mali k slovenskému futbalu i lige veľmi blízko aj doteraz. Sapara ešte v uplynulej sezóne behal po fortunaligových trávnikoch. Od jari sa už ako tréner venuje výchove talentov v MFK Ružomberok, teda v klube, ktorému v sezóne 2005/2006 pomohol k zisku historického double. "V posledných rokoch sa v našej lige začali robiť výborné projekty. Presne takto sa futbal robí v zahraničí a som rád, že sa hýbe dopredu aj u nás. Myslím si, že takýmto smerom by sa mala Fortuna liga uberať, aby sme na slovenské štadióny prilákali čo najviac fanúšikov. Som veľmi rád a vďačný za to, že sa budem môcť do týchto aktivít zapojiť. Pripravujeme veľa nových projektov, v rámci nich sa budeme stretávať s fanúšikmi na štadiónoch i v uliciach. Budeme sa snažiť, aby ľudia na Slovensku podporovali svoj klub vo svojom meste či regióne," naznačil svoje ambície dlhoročný slovenský reprezentant a účastník MS 2010.

Mikulič bol pri tom, keď Petržalka robila slovenskému futbalu skvelé meno v skupinovej fáze Ligy majstrov. Dnes sa snaží, aby slovenské kluby mali špičkových trénerov, ktorí by ich doviedli k podobným úspechom. "Futbalom žijem vlastne nonstop, ešte viac ako kedykoľvek predtým. Učím futbal, trénujem futbal a stále ho aj hrám, hoci už len rekreačne. Je to jednoducho môj život. Preto by som chcel pomôcť pri propagácii našej ligy, či už v rámci práce na akademickej pôde, alebo pri rôznych aktivitách pre fanúšikov. Fortuna liga to potrebuje a verím, že bude z roka na rok lepšia," vyhlásil expert na analýzu futbalových zápasov.

Majeský úlohu ambasádora prijal s radosťou nielen preto, že sám pravidelne prevetráva dres Mužstva futbalových zázrakov (MUFUZA). Pochádza zo športovo-lekárskej rodiny a často sa pohybuje medzi športovcami. Na strednej škole bol jeho spolužiakom aj Peter Dubovský. "Je pre mňa česť stať sa súčasťou takéhoto projektu. Určite chcem cez svoje meno ľuďom približovať šport, aby sa viac hýbali. Mám pocit, že žijeme pohodlný život pred televíznymi obrazovkami a počítačmi. Málo športujeme, málo chodíme na vzduch. Ja som vyrastal v prostredí, keď sme sa hrávali na detských ihriskách a mamičky z okien panelákov nás naháňali domov. To dnes nepočuť. Bol by som rád, keby sa to vrátilo, aby sa deti opäť bavili s loptami. Myslím si, že aj vďaka Fortuna lige môžeme na tieto veci tlačiť. Zároveň si želáme, aby na nové a zrekonštruované štadióny chodilo stále viac a viac fanúšikov, aby diváci videli čoraz viac a viac zaujímavých dramatických športových výkonov a aby ľudí zaujímali nielen silné zahraničné súťaže, ale aj to, čo máme doma. Verím, že sa nám podarí Fortuna ligu spropagovať a že sa s mnohými fanúšikmi uvidím aj naživo. Budem veľmi rád chodiť medzi ľudí na sprievodné akcie a takisto na zápasy," teší sa na svoju novú rolu.