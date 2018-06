TASR

Uruguaj zdolal Rusko a vyhral A-skupinu na MS

Osemfinálový zápas Uruguaja s druhým tímom B-skupiny je na programe v sobotu 30. júna o 20.00 SELČ v Soči.

Ruský brankár Igor Akinfejev dostáva vlastný gól v zápase základnej A-skupiny Uruguaj - Rusko na MS vo futbale v ruskom meste Samara 25. júna 2018 — Foto: TASR/AP

Samara 25. júna (TASR) - Uruguajskí futbalisti zdolali v priamom súboji už istých osemfinalistov organizátora majstrovstiev sveta Rusko 3:0, vďaka čomu sa stali s plným počtom 9 bodov víťazmi A-skupiny. Rusko obsadilo druhé miesto. Uruguaj už v treťom zápase na finálovom turnaji MS neinkasoval, predtým zdolal Egypt i Saudskú Arábiu zhodne 1:0.

Osemfinálový zápas Uruguaja s druhým tímom B-skupiny je na programe v sobotu 30. júna o 20.00 SELČ v Soči. Rusko nastúpi proti víťazovi B-skupiny v nedeľu 1. júla o 16.00 SELČ v moskovských Lužnikách.

A-skupina, 3. kolo:

Uruguaj - Rusko 3:0 (2:0) Góly: 10. Suarez, 23. Čeryšev (vlastný), 90. Cavani. ŽK: Bentancur - Gazinskij, Smolnikov, ČK: 36. Smolnikov po 2. ŽK. Rozhodovali: Diedhiou - Camara, Samba (všetci Sen.), 41.970 divákov. Uruguaj: Muslera - Coates, Godin, Caceres - Nandez (73. Rodriguez), Vecino, Torreira, Bentancur (63. De Arrascaeta), Laxalt - Suarez, Cavani (90.+3 Gomez) Rusko: Akinfejev - Smolnikov, Kutepov, Ignaševič, Kudriašov - Zobnin, Gazinskij (46. Kuzjajev) - Samedov, Al. Mirančuk (60. Smolov), Čeryšev (38. Fernandes) - Dziuba

Uruguajčania nastúpili v novom rozostavení 3-5-2 a bez Gimeneza, autora jediného gólu zo súboja s Egyptom vyradilo zranenie stehenného svalu. Na krajoch ruskej obrany dostali šancu Smolnikov a Kudriašov, v strede poľa namiesto Golovina operoval Alexej Mirančuk. V 33-stupňovej horúčave ani jedno mužstvo zbytočne neprepálilo tempo, vyčkávalo sa na chybu. Tej sa v 10. minúte netaktickým faulom na Bentancura tesne za vlastnou šestnástkou dopustil Gazinskij, Akinfejev si zle postavil múr a Suarez z priameho kopu poslal loptu k ľavej žrdi - 1:0. V 23. minúte bol ruský brankár bezmocný po tom, ako ho pomýlila zmena smeru Laxaltovej strely od nohy Čeryševa - 2:0. Juhoamerický tím nebol smerom dopredu obzvlášť nebezpečný, zdobila ho však efektivita. Na 3:0 mohol zvýšiť Bentancur, ktorého pokus Akinfejev zneškodnil a Cavani v dorážke neuspel. V 36. minúte videl červenú kartu Smolnikov a oslabil "zbornú", ktorej absolútne nevychádzal priamy súboj o prvé miesto v skupine.

Uruguajčania si po zmene strán kontrolovali náskok, Rusi sa často iba prizerali ich prihrávkovým sériám. Tie sa však zverenci trénera Oscara Tabareza často ani nesnažili pretaviť do ofenzívneho prechodu a so súperom sa viac-menej "hrali". Dôkazom bola 64. minúta, keď Cavani v čistej šanci zbytočne otáľal a Ignaševič ho od lopty odzbrojil. Dziuba sa snažil vrátiť Rusov do hry, ale jedenástku po vzdušnom súboji s Godinom nevybojoval a jeho dva strelecké pokusy v nasledujúcich minútach boli veľmi nepresné. Rovnako neslávne dopadla aj prihrávka Suareza na Cavaniho po brejku troch na dvoch, ktorý zostal nevyužitý. Cavani sa napokon svojho prvého gólu na šampionáte dočkal v 90. minúte. Loptu po hlavičke Godina vyrazil Akinfejev len pred seba, kde ju číhajúci uruguajský útočník bez problémov dokopol do siete - 3:0.

Tabuľka A-skupiny: 1. Uruguaj 3 3 0 0 5:0 9* 2. Rusko 3 2 0 1 8:4 6* --------------------------------------------- 3. Saudská Arábia 3 1 0 2 2:7 3 4. Egypt 3 0 0 3 2:6 0 * - postup do osemfinále

Hlasy po zápase (zdroj: DPA)

Oscar Tabarez, tréner Uruguaja: "Rusov sme v prvom polčase zatlačili na ich polovicu. Myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené a mohlo byť aj výraznejšie. Niektoré protiútoky sme totiž nedotiahli do gólového konca, niekedy chýbalo lepšie načasovanie finálnej prihrávky. Čaká nás extrémne náročné osemfinále, nech bude náš súper Španielsko, Portugalsko alebo Irán, preto sa musíme zlepšiť. Teší ma, že sme vyhrali takým presvedčivým rozdielom a opäť sme si udržali čisté konto. Pre sebavedomie mužstva je to výborná vec."

Luis Suarez, autor gólu a útočník Uruguaja: "Vyhrali sme skupinu a splnili sme základný cieľ. V prvom polčase sme na súpera dokázali vyvinúť veľký tlak, z ktorého rezultovali dva góly. Naše mužstvo každým zápasom na šampionáte rastie. Prvé súboje neboli ľahké, ako favoriti sme boli pod veľkým tlakom a každá chyba mohla mať fatálne následky. Dnes sme na ihrisku podali iný, oveľa uvoľnenejší výkon. Verím, že máme kvalitu na to, aby sme na tomto šampionáte napísali ďalšiu krásnu rozprávku."

Stanislav Čerčesov, tréner Ruska: "Aj napriek dlhotrvajúcemu oslabeniu moji hráči bojovali, snažili sa útočiť a urobiť niečo s nepriaznivým výsledkom. Nezachytili sme vstup do zápasu, súper strelil dva góly a potom prišlo spomínané vylúčenie. Napriek prehre som s vystúpením v skupine spokojný, keďže už pred zápasom s Uruguajom sme mali osemfinále vo vrecku. Verím, že sme pripravení na ďalšieho súpera."