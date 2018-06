TASR

Dnes o 19:27 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Odveta Mostar - Spartak Trnava sa uskutoční v stredu 18. júl

Duel na Štadióne pod Bijelim Brijegom má úvodný výkop o 19.00 h.

Na snímke kapitán FC Spartak Trnava Lukáš Greššák. — Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 25. júna (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia na odvetný zápas 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019 proti HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny v stredu 18. júla. Duel na Štadióne pod Bijelim Brijegom má úvodný výkop o 19.00 h.

Prvé stretnutie odohrá úradujúci slovenský šampión pred prázdnymi tribúnami svojho štadióna týždeň predtým, v stredu 11. júla o 18.00 h. V prípade postupu sa v 2. kole kvalifikácie LM predstaví proti víťazovi konfrontácie medzi írskym Corkom City a Legiou Varšava.

Ak by Spartak s Mostarom vypadol, presunie sa do 2. kola kvalifikácie Európskej ligy UEFA, kde by ho čakal zdolaný tím zo súboja FK Kukësi (Albánsko) - Valletta FC (Malta).