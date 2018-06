TASR

O projekt Viem, čo zjem prejavilo záujem 12.000 žiakov z 98 škôl

Odborným partnerom projektu je Úrad verejného zdravotníctva SR, realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 25. júna (TASR) - O projekt zdravej výživy na školách s názvom "Viem, čo zjem" prejavilo tento rok záujem viac ako 12.000 žiakov z 98 základných škôl. Ako TASR ďalej informovala Zuzana Hambáleková zo spoločnosti Neuropea, žiaci sa dozvedeli veľa informácií z oblasti zdravej výživy. Už deti by mali podľa jej slov vedieť, že nesprávne stravovacie návyky často vedú k nadváhe či iným civilizačným ochoreniam.

"Aj z tohto dôvodu vznikol projekt 'Viem, čo zjem', ktorého cieľom je hravou formou motivovať žiakov základných škôl vo veku osem až 11 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity," vysvetlil manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina.

Aj v tomto školskom roku boli na školách prednášky o zásadách zdravého stravovania. Prvú prednášku na tému Vyvážená strava absolvovali žiaci s lektormi z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. Druhú si už školy organizovali počas roka vo vlastnej réžii a vybrať si mohli spomedzi troch tém – Hygiena a potraviny, Ovocie a zelenina či Prevencia nesprávneho stravovania. Novinkou tohto ročníka boli nové pracovné listy prispôsobené dvom vekovým kategóriám, a to pre žiakov prvého a druhého stupňa.

Prihlásené triedy sa mohli počas roka zapojiť do dvoch dobrovoľných súťaží a zbierať v nich body. Druhá súťaž s názvom "Ide sa na piknik" rozhodla o víťazovi. Úlohou žiakov bolo prostredníctvom fotografie zaujímavo zdokumentovať, ako by mal vyzerať piknik detí, ktoré vedia, ako sa stravovať zdravo a chutne. Do súťaže sa zapojilo až 73 tried z 29 škôl. Víťazom druhého ročníka sa stala trieda 3.B. zo Základnej školy Jarná ulica 13 z Popradu.

Okrem vzdelávania detí v oblasti správnych stravovacích návykov sa projekt v druhom ročníku zameral aj na skutočné stravovacie návyky detí. "V rámci prieskumu, ktorý bol realizovaný v auguste 2017, sme získali reálny obraz o tom, či sa deti stravujú pravidelne, ako sú na tom s konzumáciou ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, ale aj nezdravých jedál a sladených nápojov," vysvetlil Kičina. Výsledky prieskumu zohľadnia pri plánovaní budúcich ročníkov.

Projekt "Viem, čo zjem" je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý bol od roku 2009 v 84 krajinách sveta. Doteraz sa na ňom zúčastnilo približne osem miliónov detí.

Viac informácií o projekte nájdu záujemcovia na stránke www.viemcozjem.sk.