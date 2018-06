TASR

Dnes o 16:04 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Futsalový Lučenec sa teší na premiéru v LM, chce organizovať skupinu

Právo štartu mal pôvodne Slovan Bratislava, ktorý získal ligový titul, pre finančné problémy sa však jeho pôsobenie na palubovkách skončilo a prepadla aj jeho miestenka do Ligy majstrov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Lučenec 25. júna (TASR) - Slovenský futsal bude v novej edícii Ligy majstrov 2018/2019 zastupovať úradujúci vicemajster MIMEL Lučenec. Právo štartu mal pôvodne ŠK Slovan Bratislava-futsal, ktorý v skončenej sezóne získal ligový titul, pre finančné problémy sa však jeho pôsobenie na palubovkách skončilo a prepadla aj jeho miestenka do Ligy majstrov.

Tú získal tím z Novohradu, ktorý v dramatickom finále VARTA Futsal ligy podľahol "belasým" 2:3 na zápasy. Vzhľadom na nulový klubový koeficient pravdepodobne zasiahne už do predkola prestížnej súťaže, ktoré je na programe 28. augusta - 2. septembra. Žreb tejto fázy prebehne vo štvrtok 5. júla vo švajčiarskom Nyone.

"Je to historický moment pre Lučenec. Vlani sme sa po dvanástich rokoch vrátili do ligy a takmer sme to dotiahli až k zisku titulu. Skončili sme síce druhí, ale bola to výborná sezóna, ktorú ešte vyšperkovali naši juniori prvým miestom v ich ligovej súťaži. Keď sme sa dozvedeli, že sa naskytla príležitosť reprezentovať v Lige majstrov, veľmi sme sa potešili. Je to pre nás veľká výzva. V tejto chvíli ešte nevieme, v ktorej fáze budeme štartovať a akých súperov môžeme dostať. V každom prípade by sme radi u nás zorganizovali buď skupinu predkola alebo hlavného kola Ligy majstrov," povedal pre TASR tréner Lučenca Marián Berky.