TASR

Dubovcová so Štrbovou absolvujú pred ME sériu turnajov v zahraničí

Slovenské plážové volejbalistky naposledy štartovali počas minulého týždňa v Ostrave, kde po zvládnutí dvojkolovej kvalifikácie nepostúpili do play off o semifinále a skončili na 25. mieste.

Na snímke slovenské reprezentantky v plážovom volejbale zľava Andrea Štrbová a Natália Dubovcová počas tlačovej konferencie Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) pred začiatkom sezóny v Bratislave 25. júna 2018. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 25. júna (TASR) – Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová a Andrea Štrbová po účasti na štvorhviezdičkovom turnaji World Tour v Ostrave plánujú počas nasledujúcich týždňov bojovať na ďalších podujatiach World Tour vo Varšave (27. júna), portugalskom Espinhu (4. – 7. júla), ktoré sú v kategórii Four stars, a vo švajčiarskom Gstaade (10. – 15. ) v najvyššej kategórii Five stars. Následne sa predstavia na ME v holandskom Rotterdame (17. – 21. júla).

Slovenky naposledy štartovali počas minulého týždňa v Ostrave, kde po zvládnutí dvojkolovej kvalifikácie nepostúpili do play off o semifinále a skončili na 25. mieste. "Po ostravskom turnaji si balím kufre a štyri týždne nebudem doma. V tejto sezóne sme už dostali až do semifinále, v tureckom Merzine sme získali aj bronz, chceme na tieto výsledky nadviazať. Teším sa najmä na Gstaad, je to nádherný turnaj uprostred hôr. Zažila som tam aj deväť stupňov a dážď a aj tridsať stupňov. Dúfam, že na všetkých turnajoch, ktoré nás čakajú, bude aspoň nad desať stupňov," uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii Dubovcová.

"Mrzí nás, že sme v Ostrave nevyhrali nad Brazílčankami (1:2, pozn. red.), nechýbalo k tomu veľa. Iné by bolo, keby nás na kurte prevalcoval súper, ktorý je lepší. Mrzí to o to viac, že sa to stalo v Česku, kde obe bývame, kde nás prišli pozrieť priatelia a rodiny. Pokúsime sa napraviť to už vo Varšave. Najdôležitejšie však je, že naša výkonnosť a postavenie v rebríčku ide postupne hore. Minulý rok sme chceli uspieť v kvalifikácii, v tejto sezóne sa nám už podarilo začať turnaj v hlavnej súťaži. Neskáčeme obrovskými krokmi, ale ideme dopredu."

Partnerkou Natálie Dubovcovej na dvorcoch je Andrea Štrbová: "Pred sériou turnajov sme na tom obe zdravotne dobre. Dúfam, že tomu tak bude až do konca turné, lebo medzi jednotlivými turnaji nie je veľa času na zotavenie. Na každý turnaj sa teším na ten najbližší, čo je teraz Varšava, kde sa pokúsime o lepší výsledok ako v Ostrave."

O niektorých novinkách z plážového volejbalu informoval prezident Slovenskej volejbalovej federácie Martin Kraščenič: "Máme nového partnera pre plážový volejbal, jeho názov v sérii majstrovstiev Slovenska je CUC Beach Tour. Zásadnou novinkou je zvýšenie počtu turnajov domáceho šampionátu na trinásť s kategóriami C, B, A a A+. V záverečnom turnaji A+ bude štartovať najlepších 12 dvojíc mužov a žien."

"Dúfam, že na jednotlivých turnajoch bude hrať veľa dvojíc a nový model prispeje k tomu, aby začali plážový volejbal hrať ďalší hráči a mali šancu kvalifikovať sa do vyšších kategórií. My sa zúčastníme až finálového turnaja a pochopiteľne, chceme obhájiť majstrovský titul," povedala k novému modelu turnajov majstrovstiev SR Dubovcová.