Toto by mal vedieť každý, kto sa chystá na dovolenku k moru. Môže vám to zachrániť život!

Ilustračné foto — Foto: Repro foto brightside.me

BRATISLAVA 25. júna - Mnohí z nás sa aj tento rok tešia na vytúženú dovolenku pri mori. Plávanie v osviežujúcej morskej vode je také úžasné a upokojujúce, že si často vôbec neuvedomujeme nebezpečenstvo, ktoré na nás môže číhať v tyrkysovo modrej nádhere. Nehovoríme teraz o žralokoch či nebezpečných morských príšerách, ale o spätných prúdoch, ktoré sa nachádzajú pod morskou hladinou a tvoria nebezpečnú pascu, do ktorej sa každý rok chytí veľa nič netušiacich dovolenkárov.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Prečo sú tieto prúdy také nebezpečné a čo robiť ak sa do nich dostanete?

Spätné prúdy sú jedným z najnebezpečnejších prírodných fenoménov, s akými sa môžeme stretnúť v mori. Tieto prúdy majú každý rok na svedomí veľa obetí a pokiaľ neviete, čo robiť, keď vás prúd strhne, je jedno, či ste profesionálny plavec alebo neskúsený začiatočník. Najväčším problémom je už spomínaný fakt, že ľudia nevedia, čo je potrebné po zachytení prúdom robiť, spanikária a čoskoro sa vysilia.

Ak sa pokúsite prúdu vzdorovať, buďte si istí, že ho nemôžete prekonať – jeho sila je nesmierna a šírka môže pokrývať desiatky metrov plochy. Keď si človek uvedomí, že prúd nemôže prekonať vlastnými silami, prichádza na rad panika, ktorá je najčastejšou príčinou zlých rozhodnutí vedúcich ku strate kontroly.

Kde sa prúdy tvoria?

Spätné prúdy nečíhajú len v hlbokej vode a práve v tom spočíva ich nebezpečenstvo. Často sa objavujú v plytkých vodách s pieskovým, postupne sa zvažujúcim dnom.

Počas odlivu sa obrovské množstvo vody vracia späť do otvoreného mora, avšak postupne sa zvažujúce dno je v tomto postupe prekážkou. Zvyšuje sa tlak vody na morské dno a na určitých miestach tak vnikajú kanály alebo otvory, cez ktoré sa voda valí veľkou rýchlosťou do otvoreného mora. Tieto morské rieky ťahajú hektolitre vody rýchlosťou 2,5 – 3 m/s na otvorenú vodnú plochu preč od pobrežia.

Tieto silné morské rieky vytvorené spätným prúdom môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž celej pláže . Rýchly odliv v kanáloch spôsobí, že sa na pláž valí voda späť v podobe vĺn.

Na nasledujúcej fotografií môžete jasne vidieť spätný tok vody, ako aj niekoľko plavcov, ktorých tento tok zachytil.

Najčastejšie sú spätné prúdy pomerne úzke – majú rozpätie 2-3 metre, v extrémnych prípadoch môžu však nabrať šírku až 50 metrov. Prúdy sa pohybujú rýchlosťou 5-7 km za hodinu a dlhé môžu byť od niekoľkých metrov až po ½ kilometra. Rýchlosť prúdu môže dosiahnuť až 15 hm/h.

Takto môžete rozpoznať, že vo vode sa nachádza spätný prúd!

Vďaka týmto informáciám môžete zistiť, kedy sa do vody neoplatí vstupovať:

Z pláže spozorujete rýchlo sa pohybujúci prúd vody, ktorý sa pohybuje v pravom uhle ku pláži.

Voda v blízkosti pláže má inú farbu, ako voda ďalej od pláže (biela plocha obklopená zelenou alebo svetlo modrou farbou).

Pena, morská vegetácia a bubliny sa pohybujú smerom na otvorené more - nie smerom na pláž.

Medzi vlnami sú rozostupy 5-10 metrov. Vlny vytvárajú kompaktné plochy ťahajúce vodu do mora skôr, ako by ju vyvrhovali na pláž.

Ak sa dostanete do prúdu:

Neprepadajte panike, prúd vás nikdy nestiahne na dno, bude vás unášať so sebou smerom do otvoreného mora.

Prúd je silný a preto sa nesnažte prekonať silu tisícov litrov vody. Nikdy neplávajte proti prúdu smerom na breh. Snažte sa z prúdu vyplávať – ťahajte sa do strany (nezabúdajte, že šírka prúdu je obmedzená). Plávajte kolmo na prúd.

Prúdy zvyčajne nesiahajú ďalej ako do vzdialenosti 100 m od brehu. Ak neviete z prúdu vyplávať, radšej sa ním nechajte unášať, aby ste nestratili sily. Prúd postupne slabne, až sa celkom stratí a rozšíri sa do útvaru známeho ako hlava prúdu, z ktorého ľahko vyplávate. Aby ste sa však opäť do prúdu nedostali, plávajte chvíľu kolmo na prúd (pozdĺžne s plážou), až potom sa vydajte späť na pláž. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že hneď vedľa jedného prúdu vznikne prúd nový.

Nikdy nezanedbávajte možné nebezpečenstvo a nesnažte sa bojovať so silou prírody. Jediná možnosť je zachovať si chladnú hlavu a nepodliehať panike. Myslite na to, že práve to môže byť tenkou hranicou medzi životom a smrťou.

Povedzte o tomto nebezpečenstve aj vaším priateľom a každému, kto sa tento rok chystá na dovolenku pri mori!