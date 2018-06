Dominika Dobrocká

Ako 7-ročný poslal charitatívny balíček dievčatku na opačnej strane planéty. O 15 rokov mu to zmenilo život

Osudová láska existuje a dokáže prekonať aj tie najťažšie úskalia. Dôkazom je príbeh dvoch ľudí, ktorých spojila malá krabička.

— Foto: Facebook/Ty Wolfe, samaritans-purse.org.uk

MANILA 26. júna - V roku 2000 sa iba 7-ročný Tyrel Wolfe zapojil do charitatívneho projektu Operation Christmas Child. Ten bol vytvorený na pomoc ľuďom a najmä deťom z chudobných rodín. Odosielateľ do malých krabíc vložil rôzne školské potreby, hračky, listy a fotografie. Tyler daroval tú svoju v kovbojskom oblečení. Práve krabička, v ktorej bol jeho obrázok, putovala na Filipíny. Chlapec sa síce zúčastnil, no pochopiteľne si to po rokoch nepamätal. V roku 2009 sa mu zrazu na Facebooku objavila žiadosť o priateľstvo od neznámej ženy menom Joana Marchanová.

Foto: Facebook/Joana Marchan-Wolfe

Neprijal ju, no ani nezamietol. O mesiac neskôr sa pri žiadosti opäť pozastavil a tentokrát sa rozhodol pre opak a prijal ju. Všetko to bolo len pre Tyrelovu zvedavosť, keďže chcel zistiť, kto je dievčina z druhej strany zemegule. Joana mu pripomenula škatuľu, ktorú pred rokmi dostala a v ktorej bola jeho fotografia. Dokonca mu vraj poslala aj list, kde sa mu poďakovala. Ten sa však k Tyrelovi nedostal, a tak išiel za svojou matkou s otázkou, či je to pravda. Tá si na poslaný dar spomenula a potvrdila mu túto informáciu. Komunikácia na Facebooku medzi Tyrelom a Joanou pokračovala.

Láska na prvý pohľad

Vďaka pravidelnému písaniu zistili, že toho majú veľa spoločného a chceli by sa stretnúť osobne. Tyrel mal našetrený dostatok peňazí, kúpil si letenku a odletel do Manily. Nikdy pred tým nebol tak ďaleko sám, a tak bola jeho nervozita pochopiteľná. Joana ho však čakala už na letisku a vtedy všetok stres opadol. Okamžite sa do seba zamilovali. Tyrel bol po príchode na Filipíny šokovaný, v akých podmienkach jej príbuzní žijú. Všetci členovia rodiny totiž spali na podlahe malej chatky. Pár spolu strávil 10 dní a ani jeden z nich netušil, kedy a či vôbec sa ešte uvidia. Tyrel svojej láske sľúbil, že sa vráti a svoj sľub aj dodržal.

Foto: Facebook/Joana Marchan-Wolfe

Po návrate išiel za Joaninym otcom a požiadal ho o ruku jeho dcéry. Ten mu dal požehnanie a súhlasil s ich manželstvom. Matka budúcej nevesty však zakročila s argumentom, že sú obaja veľmi mladí. Následne nato prišiel do Manily Tyrelov otec a svoju budúcu svatku presvedčil. Svadba sa napokon v roku 2015 konala na ranči Tyrelových rodičov. Rodičia nevesty sa žiaľ veľkého dňa pre vízovú problematiku zúčastniť nemohli. Pár sa teda rozhodol, že svadobnú ceremóniu usporiadajú aj na Filipínach. Príbeh lásky sa však ani zďaleka nekončí. Tyrel a Joana sa pred niekoľkými rokmi stali prvýkrát rodičmi a svoju lásku tak spečatili tým najkrajším darom.