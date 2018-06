Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ako sme piknikovali v Československu. Zaspomínajte si na čarovnú atmosféru spred 100 rokov

Kedysi boli pikniky obľúbenou kratochvíľou ľudí, ktorí radi trávili čas vonku a s rodinou. Ak sa vám za touto zábavkou minulosti cnie, môžete si ju prísť zopakovať už v tento víkend.

Pikniky boli kedysi veľmi populárne. Príďte si tú čarovnú atmosféru zopakovať aj vy. — Foto: Archív JD

BRATISLAVA 25. júna - Deky po babičke, piknikové košíky, termoska s kávou, bedminton či hlinené guľôčky. Pre mnohých z nás už dávno zabudnutá nostalgia minulosti, keď sme ešte mali „na všetko čas“. Dnes si už len málokedy nájdeme čas na ozajstný, klasický a pohodový piknik. Pripomeňme si, ako sa zvyklo piknikovať kedysi a zistite, kedy a kde to budete môcť zažiť znova.

Príďte cestovať v čase už tento víkend

Ak vám fotografie dobových piknikov privodili nostalgiu a chuť vyraziť si na piknik, už tento víkend máte tú možnosť aj v Bratislave. Stačí ak prídete v nedeľu 1. júla od 14:00 do 22:00 do najstaršieho verejného parku v strednej Európe, Sadu Janka Kráľa. Práve tu sa vďaka organizátorom druhého Bratislavského dobového pikniku prenesiete do minulosti o celých 100 rokov.

Bratislavský dobový piknik inšpirovaný najmä obdobím prvej Československej republiky privíta návštevníkov programom plným autentických hudobných zoskupení, módnych prehliadok či tanečných workshopov. Taktiež na návštevníkov čaká množstvo celodenných aktivít ako štýlové pánske holičstvo, dámsky salón, fotokútik, výstava ručne robených vintage motobicyklov zn. Furka Motors, či „Escape Room“ s detektívnou tematikou: Tajomstvo vínnej pivnice. Program bude doplnený aj prednáškou o.z. Bratislavské rožky o slávnych návštevách Bratislavy v medzivojnovom období. Vyvrcholením pikniku bude romantická tančiareň pod hviezdami v podaní swingového orchestra Fats Jazz Band.

Foto: Archív JD

Zoberte si deku po babičke, vyvetrajte piknikové košíky, pohľadajte kolky či badmintonové rakety, mobily nechajte doma a strávte príjemný deň tak ako naši starí rodičia v časoch svojej mladosti. Ak k tomu vytiahnete zo skríň aj odevný kúsok z daného obdobia, o to viac sa budete cítiť ako v dobe dávnominulej.

Bratislavský dobový piknik je súčasťou víkendového Urban Art Festivalu, ktorý sa bude konať v uliciach Bratislavy a zároveň je súčasťou každoročného Bratislavského kultúrneho leta a hradných slávností.

A nezabúdajte, že vstup na piknik ako aj na samotný pouličný festival je voľný.