TASR

Dnes o 13:54 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Polícia apeluje na rodičov, aby nenechávali deti v autách bez dozoru

Najnovší prípad sa stal počas uplynulého víkendu na parkovisku pred nákupným centrom v Pezinku.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júna (TASR) – Niektorí rodičia napriek početným upozorneniam a výzvam stále nechávajú svoje deti v autách. Najnovší prípad sa stal počas uplynulého víkendu na parkovisku pred nákupným centrom v Pezinku. Ako informuje polícia na svojom facebookovom profile, podľa očitého svedka malo síce auto otvorené okno, ale tak, že by mohol ktokoľvek dieťa bez problémov uniesť.

Polícia preto opätovne vyzýva rodičov, aby svoje deti nenechávali bez dozoru v aute. A to bez ohľadu na to, či je vonku teplo alebo nie. "Teraz sa hovorí o prípadoch, keď sa deti v aute prehrievajú, jedno tento rok už zomrelo... aby sme nezačali pomaly otvárať tému únosov, keď to budú rodičia riešiť otvoreným oknom," upozorňuje polícia.