TASR

Dnes o 13:53 Falcao sa dočkal gólu a Kolumbia oživila šance na postup do osemfinále

Kolumbia prehrala v úvodnom vystúpení s Japonskom 1:2, zabrala však proti Poľsku a v záverečnom zápase si môže víťazstvom nad Senegalom zabezpečiť postup do osemfinále MS.

Radamel Falcao, archívna snímka. — Foto: AP/TASR

Kazaň 25. júna (TASR) - K dôležitému víťazstvu futbalistov Kolumbie v nedeľňajšom stretnutí H-skupiny MS 2018 nad Poľskom 3:0 prispel gólom aj kapitán Radamel Falcao. Vo veku 32 rokov sa dočkal premiérového zásahu na svetových šampionátoch, hoci Kolumbia pred štyrmi rokmi dokráčala do štvrťfinále.

Falcaa na turnaj do Brazílie nepustilo vážne zranenie kolena, a ani v Rusku sa to nezačalo najlepšie. Kolumbia prehrala v úvodnom vystúpení s Japonskom 1:2, zabrala však proti Poľsku a v záverečnom zápase si môže víťazstvom nad Senegalom zabezpečiť postup do osemfinále. "O tomto góle som sníval od malička. Dôležitejšie však je, že sme vyhrali. Odohrali sme veľmi dobrý zápas a všetkým sme ukázali, že na týchto majstrovstvách sveta môžeme ísť ďaleko," citovala Falcaa agentúra DPA. "On je symbol národného tímu. Ukázal všetky svoje schopnosti. Radamelov gól je veľmi dôležitý aj smerom k našim ďalším zápasom," pochválil kapitána tréner Kolumbie Jose Pekerman.

Dve gólové prihrávky si pripísal James Rodriguez, výborný výkon podal aj ďalší stredopoliar Juan Quintero. "Toto víťazstvo nás môže urobiť ešte silnejšími. Užijeme si ho, no musíme zostať nohami na zemi. Mentálne sme na tom veľmi dobre, ale stále sa treba zlepšovať," uviedol Pekerman.

Poliaci pod trénerským vedením Adama Nawalku nepotvrdili ambície a v poslednom zápase proti Japonsku budú hrať už len o česť. "Je mi veľmi ľúto, že sme prehrali. Mali sme šance, no chýbala nám efektivita. Myslím si, že moji hráči sa ukázali vo veľmi dobrom svetle. Do prvého inkasovaného gólu sme hrali na vysokej úrovni. Potom sme museli začať hrať ofenzívne a mrzí ma, že sme to nezvládli," citoval Nawalku portál fifa.com. Poľsko skončí v skupine rovnako ako pri predchádzajúcich účastiach na MS v rokoch 2002 a 2006.