Ulice Bratislavy opäť ožijú pouličnou hudbou

Počas letných mesiacov bude 18 hudobníkov a hudobných telies vystupovať napríklad na Rybnom námestí, pod Michalskou bránou, na Rázusovom nábreží či na Námestí Eugena Suchoňa.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Projekt Viva Ulica!, ktorý minulé leto priniesol do ulíc hlavného mesta takmer stovku koncertov talentovaných hudobníkov, sa po úspešnom pilotnom ročníku vracia. Ulice Bratislavy tak počas júla a augusta opäť ožijú kvalitnou pouličnou hudbou a mesto sa zaradí medzi moderné svetové metropoly s výnimočnou atmosférou.

Modré klobúky, symbol projektu, odovzdali jeho organizátori v pondelok najlepším umelcom, ktorých vybrala odborná porota. Počas letných mesiacov bude 18 hudobníkov a hudobných telies vystupovať napríklad na Rybnom námestí, pod Michalskou bránou, na Rázusovom nábreží či na Námestí Eugena Suchoňa. Bratislavčania a návštevníci mesta spoznajú hudobníkov aj podľa označených pódií a špeciálnej dopravnej značky "Pozor, pouličný hudobník". Okrem týchto miest budú mladí umelci vystupovať aj pred koncertmi festivalu Viva Musica!. Tí najlepší navyše získajú masterclass s ambasádormi tohto ročníka Viva Ulica!, hudobným zoskupením Janoska Ensemble. Tiež si budú môcť zahrať na veľkom pódiu počas záverečného podujatia Bratislavského kultúrneho leta.

"Pouličná hudba dostala rámec, ktorý je dôstojný a ktorý možnože zrúca bariéry medzi hudobníkmi a ulicou. Takisto ukáže, že Bratislava je kultivované mesto, ktoré môže prinášať nielen podnapitých turistov do našich ulíc, ale aj krásnych mladých ľudí, ktorí hrajú krásnu hudbu," povedal na uvedení 2. ročníka projektu Matej Drlička, riaditeľ festivalu Viva Musica!

Každý z hudobníkov si na začiatku určí svoj sen, na ktorý si chce hraním v uliciach zarobiť. Získať tak môžu nový hudobný nástroj, vycestovať na koncert do zahraničia za svojím hudobným idolom alebo si zarobiť na hodiny u uznávaného pedagóga. Hudobníci budú môcť svojich fanúšikov informovať o termínoch hrania či o plnení svojho sna cez facebookový profil. Diváci budú môcť tento sen okrem vhadzovania do modrého klobúka podporiť aj darcovskou SMS na číslo 8877.

Do druhého ročníka Viva Ulica! sa môžu ešte stále prihlásiť ďalší záujemcovia. "Vlani sme pracovali s desiatimi hudobníkmi, tento rok to bude takmer dvadsať hudobníkov, ešte stále prebieha možnosť prihlásiť sa. Rozhodli sme sa, že projekt ostane otvorený," povedal pre TASR Matej Drlička s tým, že možnosť prihlásiť sa trvá počas júla na www.vivaulica.sk. "Budem priebežne sledovať našu stránku a v momente, keď tam bude niekto zaujímavý, dostane možnosť sa zapojiť," dodal k projektu, do ktorého sa môžu prihlásiť hudobníci bez vekového obmedzenia hrajúci klasickú hudbu, respektíve modernú alebo aj ľudovú hudbu v klasickom poňatí.

Projekt prináša Slovenská sporiteľňa v spolupráci s festivalom Viva Musica! a pod záštitou Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.