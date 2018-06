TASR

Dnes o 13:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Honda vydoloval pre Japonsko bod, Nišino: Vyšli mi striedania

Honda sa presadil štvrtýkrát pri tretej účasti na MS, čím sa stal historicky najlepším strelcom spomedzi ázijských hráčov na svetových šampionátoch.

Na archívnej snímke vpravo japonský útočník Keisuke Honda. — Foto: TASR/AP

Jekaterinburg 25. júna (TASR) - Japonský futbalista Keisuke Honda strelil v nedeľňajšom zápase H-skupiny majstrovstiev sveta 2018 do siete Senegalu dôležitý vyrovnávajúci gól na 2:2. Presadil sa štvrtýkrát pri tretej účasti na MS, čím sa stal historicky najlepším strelcom spomedzi ázijských hráčov na svetových šampionátoch.

Tridsaťdvaročný Honda zariadil bod pred Japoncov z pozície striedajúceho hráča. "Keby som nedal vyrovnávajúci gól, boli by sme vo veľmi ťažkej situácii," citovala Hondu agentúra DPA. Oba tímy majú v tabuľke štyri body a postup do osemfinále vo vlastných rukách.

"Myslím si, že mi vyšli striedania a boli dobre načasované. Moji hráči mali sebavedomie a mohli sme aj vyhrať. Verím, že tento výsledok nám pomôže do ďalšieho zápasu," vyhlásil japonský tréner Akira Nišino.

Podľa lodivoda Senegalu Alioua Cisseho bolo Japonsko lepšie ako jeho zverenci. "Nehrali sme tak dobre, ako v prvom zápase proti Poľsku. Japonci boli lepší. Na začiatku sme ich dostali pod tlak, ale keď sme im dali priestor, mali sme to veľmi náročné. V ďalšom stretnutí s Kolumbiou musíme hrať lepšie," citoval Cisseho portál fifa.com. "Sme trochu sklamaní, pretože sme chceli vyhrať. Začali sme veľmi dobre, ale potom sme dovolili Japoncom vrátiť sa do zápasu. Teraz nás čaká rozhodujúci zápas a urobíme všetko, aby sme sa prebojovali do osemfinále," uviedol senegalský kapitán Mané, ktorý otvoril skóre nedeľňajšieho duelu.

Senegal narazí v 3. kole vo štvrtok na Kolumbiu, ktorá ma vďaka triumfu nad Poľskom tiež všetko vo vlastných rukách. Japonsko si zmeria sily s Poľskom a proti eliminovanému tímu bude chcieť spečatiť postup.