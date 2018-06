Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 11 minút 0 zdieľaní Erik chcel pre svoje deti lepší svet. A tak začal sám od seba

Aby bola budúcnosť našej planéty krajšia, treba preto spraviť niečo už teraz. Jeho poslaním však nie je zlepšiť iba Slovensko, ale celý svet.

Erik s manželkou Natáliou a dvoma synmi na potulkách prírodou. — Foto: archív Erik Varga

KOKAVA NAD RIMAVICOU 26. júna (Dobré noviny) – Má iba 28 rokov, no už teraz mení Slovensko na lepšiu krajinu. Erik Varga vyhlásil jednorazovým plastom vojnu a ukazuje, že existujú nové možnosti, ako pomôcť tejto spoločnosti a ako prispieť k ozdraveniu našej planéty. A hoci to ide niekedy aj na úkor jeho manželky a dvoch malých synov, vníma to ako svoje poslanie, pretože chce, aby mali krásnu prírodu aj deti našich detí. Rozhodol sa preto vytvoriť značku EatGreen, ktorá sa zameriava na rozložiteľné a recyklovateľné produkty, ktoré môžu znamenať koniec plastov. A čo máte teda nabudúce robiť, ak vám dajú vo fastfoode guláš či pivo v plaste? Večne usmiaty Erik z malebnej dedinky Kokava nad Rimavicou pre Dobré noviny prezradil, ako to spraviť, aby sa stánkari začali zaoberať zmenou v servírovaní jedla a nápojov.

Galéria

Galéria

S podnikaním máte bohaté skúsenosti, ako ste sa dostali k nápadu s rozložiteľným riadom a čo vás k tomu motivovalo?

Áno, podnikám už od 18 rokov v rôznych oblastiach. Momentálne som ale na 100% ponorený do jediného projektu EatGreen, ktorého mottom je „...koniec plastom, zelená prírode...“. Tento projekt a myšlienka vznikla v mojej hlave už veľmi dávno, no nechával som ju dozrievať. Aktívne som sa začal zapájať a tvoriť projekt pred dvoma rokmi. Hľadal som možnosti a alternatívy ku jednorázovým plastom, ktoré ničia a otravujú celú spoločnosť a planétu. Motivovala ma hlavne potreba a nutnosť ukázať ľuďom produkty, ktoré sú 100 % prírodné a recyklovateľné. Sú to jednoznačne produkty budúcnosti, ktoré by sa mali stať prirodzenou súčasťou našej spoločnosti, pokiaľ chceme žiť v čistej a zdravej prírode, ktorá sa zákonite odzrkadlí aj na ľuďoch.

Produkty z palmových listov, hlavne taniere rôznych tvarov, sú aj na viac použití a stoja naozaj pár centov. Každý tanier z palmového listu je originálny, so svojou vlastnou štruktúrou, čo len dodáva celému pocitu z jedenia nový šmrnc. Foto: archív Erik Varga

Aké boli vaše začiatky a čo bolo pre vás najťažšie?

Začiatky boli veľmi zaujímavé, keďže som vôbec nevedel, či produkty, ktoré som mal v hlave, vôbec existujú. (úsmev) Keď som sa zameral na hľadanie alternatív, zrazu som si uvedomil, že možností a alternatív je neskutočne veľa. A hlavným uvedomením bolo, že naozaj máme v tejto dobe možnosť 100 % vylúčiť jednorázové plasty a nahradiť ich plne rozložiteľnými prírodnými produktami, ktoré sú aj cenovo veľmi dostupné, čo si ľudia často nemyslia. (úsmev) Tým som sa okamžite rozhodol, že ich musím ukázať svetu a spoločnosti a vytvoriť tak malú-veľkú ,,revolúciu“ v nazeraní na plasty a ich kompletné nahradenie produktami z prírody.

Ťažké v podstate nebolo nič, práveže je to veľmi jednoduché, stačí sa rozhodnúť. (úsmev) Momentálne beriem ako ťažšiu časť ukázať, osloviť a aktívne zapojiť do tejto myšlienky reštaurácie, fastfoody, festivaly a všetkých ľudí, ktorí s ňou rezonujú. Na to treba čas a veľa energie. Som však odhodlaný ukázať tieto možnosti každému. (úsmev) Výzvou bolo aj vytvoriť celý koncept tak, aby bol funkčný, spraviť pekné grafiky, texty a celý dizajn projektu, keďže som s tým nemal veľké skúsenosti.

Foto: archív Erik Varga

Ako vznikol názov značky?

Názov vznikol veľmi rýchlo a spontánne. Keďže pod projekt EatGreen chcem neskôr zapojiť aj food blog a eko blog, všetko to nahrávalo na tento názov. Keď sme ho vytvorili, dali sme pod seba slová Eat a Green, uvedomili sme si, že sa tam nachádza aj slovko Tree, v anglickom preklade strom a ten sme museli jednoznačne zviditeľniť zelenou. (úsmev) V našom logu je kruh, ktorý je symbolom aj v posvätnej geometrii a symbolizuje neustále sa opakujúci cyklus. Či už v našich životoch alebo vo svete či vo vesmíre. Keď sme pridali ešte jeden kruh, vyzerá to ako tanier, čo je ideálna kombinácie pre EatGreen. V logu máme päť lístkov, ktoré symbolizujú päť elementov a číslo päť je symbolom dynamiky, transformácie či premeny.

Ekologicky môžu jesť deti už od malička. Foto: archív Erik Varga

Čo všetko teda ponúkate?

Na našom e-shope máme momentálne produkty, ako aj rôzne druhy a veľkosti obalov, misiek, tanierov, pohárov, príborov, tašiek, sáčkov a všetkého príslušenstva do gastro prevádzok. Sortiment stále rozširujeme a momentálne riešim ďalšie spolupráce so svetovými značkami a úplne novým druhom produktov. Najviac sa teším na novú kategóriu obalov a tanierov, ktoré sa úplne podobajú vlastnosťami na plastové, ale majú ešte lepšie vlastnosti a hlavné sú prírodné a 100 % recyklovateľné. Ak aj niečo nemáme priamo v ponuke na eshope, vieme podľa potrieb zákazníkov zohnať naozaj takmer všetko z eko materiálov. Ak čokoľvek hľadáte, napíšte nám a určite niečo vymyslíme. (úsmev)

Aby sa eko-riad dostal na Slovensko, Erik komunikuje s výrobcami po celom svete. Foto: archív Erik Varga

Ktorý výrobok majú ľudia najradšej?

Ľudia majú momentálne najradšej Ecoffee bambusové poháre, ktoré sú na mnoho použití. Tým myslím, naozaj na roky. Ja mám ten môj pohárik už rok a pol, využívam ho naozaj každý deň, na kafé, čaj alebo smoothie. A je vždy ako nový. Z rovnakého materiálu máme aj detské bambusové sety v piatich motívoch. Moje deti ich milujú a jedia iba z nich. A testujú ich pevnosť naozaj často. Zatiaľ bez poškodení. (smiech)

Úplnou novinkou Ecoffee je vlastná potlač pre firmy či kaviarne, na ktorej som pracoval posledné dva mesiace, aby sa to zrealizovalo, keďže na Slovensku bolo ťažké nájsť tlačiareň, ktorá by dokázala tlačiť na tento druh materiálu.

Veľmi rád pozorujem ľudí, keď im prvýkrát ukážem tieto produkty, akí sú očarení, že to vôbec existuje. Nechávam ich hádať z čoho je každý produkt vyrobený. Keď im poviem, že tá ,,igelitka“ je vyrobená z kukurice, tak by ste mali vidieť ten pohľad. (úsmev) Podobne reagujú na všetky veci.

Štvorročný Mišino a ročný Adamko počas testovania produktov. Foto: archív Erik Varga

Váš pohárik som dostala ako darček aj ja a je mojím verným „spolujazdcom“ v aute. Ale, popravde, zaujali ma aj tie plastové časti na ňom.

To som veľmi rád, že sa stal rovnako ako v prípade mnohých spokojných zákazníkov, aj vaším verným spolujazdcom. (úsmev) Chcel by som, aby sa dostali tieto bambusové poháre aj na benzínové pumpy, kde by mali veľký dosah na širokú populáciu a ľudia by začali premýšľať aj nad ostatnými alternatívami.

Prečítajte si tiež: Nápad, ktorý zmení svet: Slovenskí študenti vyrábajú rozložiteľné poháriky, z ktorých po odhodení vyrastie rastlinka

Mnoho ľudí si myslí, že sú to plastové časti, no v skutočnosti ide o prírodný silikón a je to zmes kaučuku a oxidu hlinitého. Všetko je to bez BPA, ftalátov a ropných zložiek. Čiže aj objímka a vrchnák sú recyklovateľné. Pravdou je, že sa tieto časti, rovnako ako aj bambusový pohár, rozkladajú v prírode o niečo dlhšie ako ostatné produkty z našej ponuky, priemerne 2 - 3 roky pri ideálnych podmienkach, čo nie je dlhé časové obdobie, ak to porovnávame s plastom. Po mojich produktoch však neostane žiadna toxická stopa v prírode, ktorá by otravovala životné prostredie, zvieratá a nás.

Foto: archív Erik Varga

Kedy ste sa vlastne začali zaujímať o ekológiu? A ako to teda vyzerá vo vašom bežnom živote?

V podstate ani neviem presný dátum či čas. Od malička mi to prichádzalo ako súčasť života. Samozrejme, som to začal viac vnímať, keď som si uvedomoval, ako všetko hádžeme do jedného koša, keď som videl kamošov ako hádžu obaly, fľaše a plechovky hocikde do prírody. Vtedy mi to prišlo úplne ,,mimo“ a zbieral som to do ruksaka po nich. (úsmev) Teraz viem, že ma to formovalo do toho štádia, v ktorom som dnes. Robím to proste rád a s láskou. Nehovorím, že každý má zbierať odpad po prírode, ale aspoň ho nevyhadzujte do prírody, prosím! Však ho môžete vložiť do rovnakej tašky, z akej ste ho vytiahli a potom ho vyhodiť do koša.

V našom bežnom živote to vyzerá tak, že sa snažíme čo najviac obmedziť plasty, ale pokiaľ to nejde inak, tak aspoň separujeme odpad a organické hmoty dávame ku starkovcom do kompostu. Momentálne nevieme viac spraviť, no začínam sa angažovať aj v tomto smere.

Rôzne druhy palmových listov dokážu premeniť na krásny eko-riad. Foto: archív Erik Varga

Spomínali ste aj fastfoody. Prečo prevádzky či stánkari vôbec jednorazové „plasťáky“ používajú? A prečo je podľa vás dôležité, aby hľadali iné alternatívy?

Prečo? No preto, že nebol iný produkt na to, aby mohli svoje potraviny či nápoje ponúknuť v inom obale vo svojich reštauráciách, cateringoch, festivaloch a iných eventoch. Teraz to však možné je. Už im len musíme ukázať ďalšiu a novú možnosť. (úsmev) Pri jedle, ktoré stojí tri až päť eur je suma za prírodný obal za 15 - 20 centov naozaj smiešna.

Vyzývam všetkých, čo vedia prispieť a vymeniť jednorázové deštrukčné plasty za prírodné, kvalitou ešte lepšie, stabilnejšie, pevnejšie, aby tak spravili a nepozerali na krátkodobý zisk, čo je rozdiel 5 - 10 centov na obale či tanieri. Kašlite na to. Peniaze ležia všade, ale zdravie a planéta, na ktorej žijeme, je len jedna. Verte mi, že takto prispejete naozaj veľkou energiou k tomu, aby sme mali krásnu prírodu a zdravie aj pre naše deti a ich deti.

V stánkoch by vám mohli naservírovať jedlo aj v takomto eko-riade. Foto: archív Erik Varga

Európska únia v poslednej dobe podniká kroky bojujúce proti plastom. Zakázala slamky či plastový príbor. Ako to vidíte vy? Dokážu sa tomuto trendu Slovensko a Slováci vôbec prispôsobiť?

Určite áno. Nezáleží na EÚ, ich nariadeniach a pár ľuďoch, čo zahlasujú. Často si všímam, že ich tam sedí len zopár a ani nevedia poriadne, o čom hlasujú, čo mi príde tragikomické, keďže rozhodujú o 500 miliónoch životov, ale o tom potom. (úsmev) Tento podnet na zákaz aj tak dostali od ľudí a organizácií, ktoré vytvorili veľké demonštrácie voči jednorázovkám - či už slamkám alebo príborom. Ide o nás, našu prírodu, aby sme ukázali svoju silu a boli zodpovední za to, čo každodenne činíme. Rozumiem, že pokiaľ to nejde, tak si dám ten guláš či pivo z plastu, ale povedzte človeku, ktorý vám to podáva, že si prajete nejakú prírodnú formu pohára alebo taniera. Na začiatku ide len o podnet, ktorý následne vytvorí impulz ku premýšľaniu a hľadaniu nových možností. Povedzte mu, že si nekúpite ďalšie pivo a guláš, ak bude podávať jedlo v plaste. Je to proste jednoduché. Buďme impulzom pre zmenu a tak sa staneme zmenou.

Zelená povzbudzuje chuť do jedla. Foto: archív Erik Varga

Aké sú teda vaše plány do budúcnosti?

Veľmi veľké, keďže musíme ozdraviť celú planétu a spoločnosť. Ide to často aj na úkor mojej rodinky, ale beriem to ako poslanie a vyšší zámer. Je čas skoncovať s týmto šialenstvom menom jednorázový plast, ktorý tu ostane dlhé storočia a následne tisícročia bude otravovať planétu a všetko na nej. Beriem to ako nutnosť a zámer, aby sme otvorili oči spoločnosti čím skôr, lebo o päť rokov môže byť už neskoro.

Moje osobné plány sú naozaj globálne. (úsmev) Rád myslím vo veľkom a v tomto smere aj musím, lebo čo by to spravilo, keby je Slovensko 100 % eko a celý svet na to kašle? (úsmev) Preto beriem Slovensko ako štart a školu. Na začiatku tohto roka som sa stal výhradným dovozcom svetových značiek ako GreenBox či Ecoffee cup pre Slovensko a Česko a práve minulý týždeň som po dlhodobej komunikácii dosiahol výhradný dovoz Ecoffee aj do Rakúska. Tam je moja ďalšia destinácia celej myšlienky EatGreen, ktorú chcem ukázať Rakúšanom. Pokiaľ by mal ktokoľvek pocit a myšlienku prispieť, či už v tejto krajine alebo iných krajinách, svojou energiou, fakt budem za to veľmi vďačný, ak mi napíšete či už na oficiálnu fanpage, osobný profil, sms alebo kľudne volajte. Milujem nadšených ľudí v akcii, rovnako ako som ja sám. Napíšte a niečo určite vytvoríme. (úsmev)

Erik myslí dopredu, pretože mu ide aj o budúcnosť detí našich detí. Foto: archív Erik Varga

V budúcnosti sa toho črtá veľmi veľa a ciest či spoluprác je naozaj mnoho. Uvidíme, ktorá sa ukáže aj v realite. Žijem v tej myšlienke, že všetko príde v správny čas a ja sa len prispôsobím a prispejem svojou troškou ku zmene. No dám do toho 100 %.

Verím, že u čitateľov Dobrých novín sme vzbudili aspoň trocha záujem o nové alternatívy voči jednorázovým plastom a budú nad tým premýšľať, ako zmeniť postoj, aby sme tvorili odpadu čo najmenej. Hlavne toxického plastového odpadu. Prajem všetkým krásny a harmonický život, plný dobrodružstiev a výziev. (úsmev)