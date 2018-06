TASR

Voda na Kuchajde je v poriadku, hygienik povolil prevádzku kúpaliska

Potápači čistia najmä tú časť jazera, kde sa ľudia chodia kúpať.

Kuchajda, archívna snímka. — Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 25. júna (TASR) – Voda prírodného kúpaliska Kuchajda v bratislavskom Novom Meste je opäť vhodná na kúpanie. Potvrdili to aj posledné hygienické testy odobratých vzoriek vody. Regionálny hygienik preto povolil prevádzku tohto prírodného kúpaliska počas tohtoročnej letnej sezóny.

"Výsledky opakovaného odberu vody zo dňa 19. júna preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie v zmysle vyhlášky ministerstva zdravotníctva," informovala Katarína Nosálová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Testy a laboratórne vyšetrenia tak preukázali, že voda vyhovuje kritériám a požiadavkám na kvalitu vody na prevádzku prírodného kúpaliska.

Tento fakt pozitívne hodnotí aj novomestská samospráva. "Vodu v Kuchajde pred sezónou pravidelne čistíme. Potápači čistia najmä tú časť jazera, kde sa ľudia chodia kúpať," uviedol pre TASR starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Kvalita vody sa podľa neho za posledné roky zvýšila, čo má dokazovať aj fakt, že sa v jazere objavili raky. "Počas sezóny vodu pravidelne kontrolujeme, aby sme mali vždy aktuálne informácie o jej stave a kvalite," doplnil Kusý.

Areál prírodného kúpaliska Kuchajda je až do konca septembra otvorený od 6.00 do 22.30 h. Na bezpečnosť návštevníkov dohliadajú počas kúpacej sezóny plavčíci na troch stanovištiach, a to od 10.00 do 18.00 h.