Kristína Jurzová

Dnes o 13:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slováci si navzájom pomáhajú nájsť ukradnuté autá. Založili jednotku „HAKA“

Keď sa niečo stratí, nikdy nás to nepoteší. Obzvlášť, ak ide o auto. Slováci sa však spojili a teraz vám vďaka skvelej technologickej novinke môžu pomôcť vypátrať vášho štvorkolesového tátoša.

Ilustračné foto. — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 25. júna (Dobré noviny) - Na svete existuje množstvo aplikácií, lenže túto by mal mať v mobile každý. Pomáha totiž ľuďom hľadať kradnuté autá. A zaujímavosťou je, že na to, aby vôbec vznikla, sa Slováci dobrovoľne vyzbierali.

Hľadá sa auto - Krádeže automobilov (HAKA). Tak znie názov Facebook skupiny, ktorú založili takmer pred dvoma rokmi a ktorá sa za ten čas rekordným tempom rozrástla na takmer 100-tisíc členov. A v čom tkvie jej úspech? Na rozdiel od iných motoristických stránok, ktorými je internet priam zahltený, títo administrátori vymysleli aplikáciu, tzv. HAKA systém, vďaka ktorému sa už reálne podarilo vypátrať niekoľko kradnutých automobilov.

Trhla úspech

Skupina vznikla na základe občianskej iniciatívy a apku pomohli rozvinúť šikovní programátori. Nebolo by to však možné bež pomoci ostatných členov, ktorí spojili sily a vyzbierali 2400 eur na jej realizáciu.

Foto: Pixnio

Nikomu totiž nie je ľahostajné, ak mu bez stopy zmizne auto a nenájde sa. Mnohí ľudia sú totiž na svojho štvorkolesového tátoša doslova odkázaní, pretože veľa Slovákov dochádza za prácou a verejná doprava je taká, aké je... Navyše, ak vezmeme do úvahy cenu áut a výšku priemerného slovenského platu, „strata“ auta môže bežnú rodinu, ktorá naň horko-ťažko našetrí, doslova zruinovať.

Niet preto divu, že iba za prvý týždeň fungovania aplikácie si ju na Android stiahlo 3430 ľudí a na iOS systém do 24 hodín až 1139 užívateľov, píše TopSpeed.sk.

Ako to funguje?

Ak vám názov HAKA systém pripomína názov NAKA (Národná kriminálna agentúra), ide skôr o náhodu a nie oficiálnu policajnú aplikáciu. Apka však s políciou spolupracuje neoficiálne na základe oznamovacej povinnosti a reálne pomáha objasňovať krádeže.

Ak ste doteraz na ulici videli nejaké podozrivé vozidlo, mohli ste zavolať na 158-čku a polícia riešila situáciu priamo na mieste. Po novom však môžete polícii ušetriť čas a pomôcť pri pátraní aj priamo vy. Stačí ak do apky zadáte EČV (po starom „ešpézetka“) alebo tzv. VIN číslo. To je spravidla viditeľné z vonkajšej strany čelného skla na strane vodiča pri stieračoch.

Aplikácia následne čísla odošle na Ministerstvo vnútra SR, kde ich spracuje verejne dostupná databáza. Ak je všetko v poriadku, druhým kontrolným bodom je české ministerstvo vnútra a tretím pátračom je STK.

Foto: Flickr

Ak je s vozidlom na základe databáz nejaký problém, na displeji mobilu sa vám objaví červeným „volajte políciu“. V prípade, že auto kradnuté nie je, výsledok je zelený. „Napriek tomu treba počítať s možnosťou, že ide o čerstvú krádež vozidla a porovnať si v aplikácii, či evidenčné číslo sedí s typom a farbou vozidla,“ píše portál Aktuality s tým, že podľa autorov aplikácie treba brať do úvahy aj to, že systém nie je dokonalý, pretože STK online nemá vždy aktuálne dáta.

Chodiť s otvorenými očami

Ak sa vám však ukáže červený kód, treba byť nápomocný, pretože to je cieľom tejto apky. Polícia následne preverí, či je kradnuté auto alebo „iba“ evidenčné číslo vozidla. Zatiaľ sa takýmto spôsobom podarilo nájsť 23 kradnutých áut.

Apka tak nielen pomáha, ale šetrí čas aj polícii, ktorá tak môže riešiť aj iné problémy. No predovšetkým má vďaka množstvu užívateľov a ich všímavosti väčší dosah v rámci územia našej krajiny. V budúcnosti by sa však do pátrania mohlo okrem Česka zapojiť aj Maďarsko, Rakúsko či Nemecko. A v ideálnom prípade aj Interpol, ktorý má tiež evidenciu kradnutých áut, pretože autíčkari majú naozaj rozhodené veľké medzinárodné siete.