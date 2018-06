Obyčajný prejav ľudskosti tohto 15-ročného dievčaťa obletel celý svet. Srdce zahreje aj vám

Dominika Dobrocká

Mladá dáma pomohla bezradnému hluchonemému mužovi. Ich spoločný príbeh pripomenul chýbajúcu ľudskosť a nezištnosť.

PORTLAND 25. júna - Plánovaná cesta domov sa pre mnohých nečakane zmenila a navždy zasiahla ich životy. Silný príbeh sa začal v momente, kedy sa 15-ročná Clara Dalyová so svojou mamou chcela vrátiť domov do mesta Calabasas. Mali letieť priamym letom z Bostonu do Los Angeles. Ich let bol však zrušený a ich náhradný mal zástavku v Portlande. Práve táto situácia priviedla mladú tínedžerku k 64-ročnému Timovi Cookovi. Hluchonemý muž mal na letisku obrovský problém, nikto s ním totiž nedokázal komunikovať. „Leteckí dopravcovia sa naozaj snažili pomôcť, nedokázali však komunikovať. Ich snaha bola bez úspechu,“ napísala vo svojom príspevku ďalšia z cestujúcich Lynette Scribnerová, ktorá celú situácia sledovala.

Na palube lietadla sa napokon personál opýtal cestujúcich, či niekto náhodou neovláda znakovú reč. Zareagovala Clara, ktorá absolvovala ročný kurz posunkovej reči. Zamestnanec ju požiadal, aby Timovi vysvetlila potrebné inštrukcie. Pokľakla pred neho a začala konverzáciu. „Ako sa máš? Si v poriadku?“ opýtala sa neznámeho muža. Počas letu sa ešte niekoľkokrát rozprávali. Prezradila mu, kde chodí do školy a porozprávala mu o svojej babičke žijúcej v Bostone. On jej zas na oplátku prezradil niečo zo svojho detstva a tiež aj o svojej sestre rovnako žijúcej v Bostone.

Pani Scribnerová, už spomínaná cestujúca, dojemnú situáciu zachytila. Clara držala Tima za ruky a priateľsky a s úctou sa na neho usmievala. „Neviem, či som niekedy videla toľko ľudí starať sa o inú ľudskú bytosť. Všetci sme sa radostne smiali a tešili sa z jeho zjavného potešenie, že sa má s kým porozprávať,“ napísala k zverejnenému obrázku Scribnerová. Zábery z tejto krásnej chvíle sa okamžite po zverejnení stali hitom. Ako informoval portál The New York Times, už viac ako milión ľudí reagovalo na fotografiu svojím lajkom a samotný príspevok zdieľalo viac ako 650 000 užívateľov. „Bola som ohromená Clarinou láskavosťou. Myslím, že ľuďom chýba niečo tak krásne,“ dodala. Mladá žienka so srdcom na správnom mieste súhlasila. „Všetci sú vyčerpaný tým, čo sa deje v našej spoločnosti,“ Clara vo svojom vyjadrení narážala na šikanu v školách, migrujúce rodiny a globálne otepľovanie. Priznala aj to, že dnes už je naozaj zriedkavé vidieť niečo pozitívne.

Tim, ktorý žije v domove pre nepočujúcich, v rozhovore pre médiá prezradil smutný fakt. Byť izolovaný a odvrhnutý je pocit, ktorý pozná veľmi dobre a už si na neho zvykol. „Je v šoku z toho, že sa o jeho príbeh zaujíma toľko ľudí,“ vyjadrila sa hovorkyňa domova Heather Hunter. Tima tiež veľmi potešil a zasiahol fakt, že sa o neho Clara zaujímala a hovorila s ním. „Možno to tak malo byť, kto vie,“ povedal na záver Tim.