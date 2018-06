Dobré noviny

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dovolenky v hoteloch len pre dospelých sa stali novým letným trendom. Čo na to hovoria Slováci?

Tu vás ráno o piatej detský krik nezobudí a nemusíte sa báť ani zbytočného špliechania pri bazéne.

— Foto: Flickr

BRATISLAVA 25. júna (Dobré noviny) - Šetríme na ňu celý rok a s blížiacim sa letom na ňu myslíme ešte intenzívnejšie. Vysnívaná dovolenka sa však môže občas zmeniť na hotové peklo. Neraz totiž chvíle oddychu narušia situácie, ktoré sme si naozaj nepredstavovali. Izba bez výhľadu na more, za ktorý sme si zaplatili, zlé jedlo či diskotéka pod oknami, o ktorej v katalógu naozaj nepadlo ani slovo. Komplikáciou však môžu byť aj nonstop kričiace deti.

Tento kameň úrazu sa však snažia vyriešiť hotely pre dospelých, kam majú deti vstup zakázaný. Nie, neznamená to, že by hoteliéri či samotní dovolenkári nemali deti radi. Ide skôr o to, že sa snažia svojim hosťom dopriať absolútny pokoj, pretože nie každý dokáže vydržať hodiny plaču a detských šarvátok. Hlavne, keď nemusia.

Foto: Scott Air Force Base

Týmto krokom sa snažia vyjsť v ústrety predovšetkým starším hosťom, ktorí už majú rodičovstvo dávno za sebou, keďže ich deti už dávno vyleteli z hniezda a teraz sa snažia dopriať si zaslúžený odpočinok. Do hotelov pre dospelých však neprichádzajú iba seniori, ale aj ľudia, ktorí sú pracovne naozaj vyťažení a ktorí chcú konečne "vypnúť". A prichádzajú sem aj mladé páry, ktoré si chcú užiť len sami seba. Nič viac.

V hoteloch so značkou „Adults only“ teda ľudí pod 16 alebo 18 rokov nenájdete. V bazéne sa tak vyhnete zbytočnému špliechaniu, namiesto detských preliezok tu nájdete viac barov a ani na pláži neuvidíte postavený hrad z piesku, ktorý o chvíľu rozdupú malé nohy. Ak vás takáto vidina zlákala, vyraziť treba na ostrov Bali, Bora Bora alebo do Karibiku a nájdete taký dokonca aj v obľúbenom Chorvátsku.

Rátať však treba s tým, že za takýto "luxus" bez detského kriku si hotely účtujú vyššiu sumu. Tu už však na rad nastupuje otázka, či si za to slovenská peňaženka bude naozaj ochotná priplatiť alebo či ten džavot predsa len znesieme.

Dovolenka s deťmi či bez nich? Dobré noviny sa na svojej Facebook stránke čitateľov pýtali, či si vedia predstaviť dovolenku bez detí. V sumáre ankety to vyšlo tak pol na pol: „Myslím, že rodinná dovolenka sa tak volá preto, že je na nej celá rodina. Pre mňa by to bez detí bolo za trest,“ napísala čitateľka Jana. Deti miluje aj čitateľka Daniela, no podľa nej dovolenka s malými deťmi nie je dovolenka: „Som za hotel pre dospelých.“ Do ankety sa zapojilo aj mužské osadenstvo. „S deťmi jednoznačne, pokiaľ sú vo veku, kedy chcú chodievať s nami,“ skonštatoval Igor. Mnoho čitateľov sa však vyjadrilo, že ideálne je ísť na dva zájazdy. „Som pre obe varianty hotelov. Pokiaľ boli deti malé, nevedela som si predstaviť dovolenky bez nich. A keď vyrástli, tak prišiel čas dovolenkovať v hoteloch pre dospelých,“ zhodnotila Katka.

Ako ste na tom vy, zvolili by ste si radšej dovolenku bez detí v hoteli, kde majú vstup zakázaný alebo pre vás dovolenka bez detí nie je to pravé? Dajte nám vedieť aj vy komentárom.