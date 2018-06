Southgate nebol nadšený z výkonu Anglicka, Kane: Musíme veriť

TASR

Na úvod zdolali Angličania Tunisko, dve víťazstvá v prvých dvoch zápasoch dosiahli po tretí raz v histórii. Podarilo sa im to aj v rokoch 1982 a 2006, tentoraz to však dokázali s imponujúcejším skóre.

Na snímke tréner futbalistov Anglicka Gareth Southgate oslavuje víťazstvo 6:1 v zápase základnej G-skupiny MS vo futbale Anglicko - Panama v ruskom meste Nižnij Novgorod 24. júna 2018.

Nižnij Novgorod 25. júna (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate nebol unesený nedeľňajším výkonom svojich zverencov napriek tomu, že v stretnutí G-skupiny MS 2018 rozstrieľali outsidera z Panamy 6:1. Angličania si na úkor debutanta pripísali najvyššie víťazstvo na svetových šampionátoch a majú za sebou najlepší štart.

Na úvod zdolali Tunisko 2:1, dve víťazstvá v prvých dvoch zápasoch dosiahli po tretí raz v histórii. Podarilo sa im to aj v rokoch 1982 a 2006, tentoraz to však dokázali s imponujúcejším skóre. Dali osem gólov a po druhom kole skupinovej fázy sa im v produktivite rovnajú iba domáci Rusi a súperi v G-skupine Belgičania.

"Hoci som prehnane kritický, nepozdával sa mi začiatok duelu a nepáčil sa mi ani inkasovaný gól. Pasáže medzitým boli veľmi dobré. Je to zvláštne, ale viac som si užil víťazstvo nad Tuniskom, pretože tam bolo napätie a rozhodli sme v závere. Už sme podali lepšie výkony ako proti Paname, no zároveň viem, koľko ľudí u nás doma sledovalo v nedeľu popoludní priamy prenos. Potešili sme ich gólmi, ktoré sú dôležité aj pre našu sebadôveru," povedal Southgate na stránke BBC.

Anglicko a Belgicko majú v tabuľke rovnaký počet šesť bodov a zhodné skóre 8:2. Vo štvrtok o 20.00 h SELČ je v Kaliningrade na programe vzájomný súboj o prvé miesto v skupine. "Chceme pokračovať vo víťaznom trende, musíme však popremýšľať o zostave. Je to príležitosť, ako dať priestor ďalším hráčom, ale zároveň by sme radi uspeli. Sú to príjemné starosti," dodal Southgate, ktorý vyzdvihol nielen gólový prínos Harryho Kanea. Anglický kapitán je s piatimi gólmi na čele poradia strelcov MS 2018: "Zakaždým sa obetuje pre mužstvo, a keď sa ocitne v šanci, vie, ako ju premeniť. Na hrote útoku by sme ho nevymenili za žiadneho iného hráča na tomto šampionáte."

Dvadsaťštyriročný Kane sa v Rusku stal ozajstným streleckým lídrom "Troch levov". Dvoma gólmi zariadil triumf nad Tuniskom a proti Paname vsietil hetrik ako tretí Angličan na MS po Geoffovi Hurstovi (1966) a Garym Linekerovi (1986). Aby však mohli Angličania pomýšľať na najvyššie priečky, musí to potvrdiť aj proti silnejším súperom. Prvú možnosť bude mať proti Belgicku. "Zostávame nohami na zemi, ale musíme veriť. Pokiaľ chcete v živote niečo dosiahnuť, musíte tomu veriť. Musíme sa naďalej držať nášho herného plánu," povedal kapitán.

Panama dala iba jeden gól, ale pre krajinu zóny Futbalovej konfederácie Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) to bol dostatočný dôvod na oslavu. Tridsaťsedemročný Felipe Baloy sa vo svojom predposlednom reprezentačnom zápase stal autorom premiérového zásahu Panamy na záverečnom turnaji MS. Po štvrtkovom stretnutí s Tuniskom, v ktorom sa debutant pokúsi o historické víťazstvo, sa rozlúči s najcennejším dresom: "Samozrejme, som šťastný. Je špeciálne ukončiť dlhú reprezentačnú kariéru takýmto gólom. Po šampionáte už na sto percent nebudem hrať za národný tím a na 90 percent nebudem hrať futbal."